Новый комбриг 14-й ОМБр Максимов поговорил с бойцами, оставшимися на позициях без воды и продовольствия. ВИДЕО

Новоназначенный командир 14-й ОМБр Тарас Максимов по видеосвязи пообщался с военными, удерживающими позиции на Харьковском направлении, которые систематически остаются без еды и воды. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, он отметил, что ему можно звонить напрямую, и пообещал провести ротацию этих бойцов при первой же возможности.Разговор состоялся сегодня - 24 апреля, после того как воинам доставили на позицию все необходимое.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого на отдельных участках фронта остались без надлежащего снабжения едой и питьевой водой. Автор публикации утверждал, что командование игнорирует запросы с передовой.

Что предшествовало?

Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

В Генштабеутром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

Топ комментарии
Поговорив і пообіцяв пришвидшити надання допомоги?🤦 Це якийсь кринж
24.04.2026 15:19 Ответить
Що за запитання про як здоров'я. Та ніяк. Його немає. Бронік ваше важить ніж ті солдати. Яка може бути боєздатність? Роби заміни. І напівроку кожного на лікування як мінімум. Немає як замінити. Добре що штаби ніколи замін не потребують. Вся Харківська область в кафешках штабістами заповнена. Для чого взагалі такі позиції, до яких не можна нічим дістатися? Тобто ніякого контролю над обставинами. Проте премії собі справно малюють. І не знають який ще позашляховик придбати. Ха ха ха.
24.04.2026 15:59 Ответить
Тарас Максімов "пообіцяв провести ротацію цих бійців за першої ж нагоди" - на своїх попередників, тільки так.
24.04.2026 15:16 Ответить
Так можна доставити їжу і воду а впродовж 8 міс їх шо викреслили з життя?
24.04.2026 15:22 Ответить
Бутусова останній стрім подивіться. Він там дещо пояснює, хоча, звісно, не виправдовує.
Коротко - є позиції, до яких НРК взагалі не можуть доїхати, бо всі знищуються, а з важких транспортних коптерів ворог знищує 2 з трьох.
24.04.2026 15:25 Ответить
Потрібно шось робити - кацапи вже для логістики риють підземні тунелі
24.04.2026 15:31 Ответить
Потрібно міняти зелену,гнилу владу,бо буде тільки гірше.Шльондра бутусовська такого ніколи не скаже,це не на Порошенка писдіти 24/7,я було до 2019р
24.04.2026 16:07 Ответить
Це називається оточенням.
24.04.2026 15:50 Ответить
Це називаєтсья кілзоною. Дрони знищуються дронами, а не людьми.
24.04.2026 16:08 Ответить
Того експерда дивляться кантужені
24.04.2026 16:05 Ответить
Просте питання - нахіба продовжувати утримувати такі позиції, для переможних реляцій із зомбімарафону та потужно-незламних відосиків обдовбаного торчка???
24.04.2026 16:43 Ответить
А якi позицiI можно утримати? За Днiпром чi у Карпатах?
24.04.2026 16:53 Ответить
Для порівняння...
24.04.2026 15:27 Ответить
Це ті командири з нагородами з 14 омбр?
24.04.2026 15:34 Ответить
Ні. Це ті у кого вистачає часу і сил на тренування та на участь в спортивних змаганнях. Наші герої.
24.04.2026 16:47 Ответить
ПОГОВОРИВ, не напоїв і не накормив..."нам хліба не требі і масла не треба,нам треба, щоб він "поговорив"
24.04.2026 15:31 Ответить
Так а як далі будуть діяти, їх рятувати чи як?
24.04.2026 15:45 Ответить
Яким чином? з пташки жрачку скинув з запискою?
24.04.2026 15:48 Ответить
Тили забиті (600 тисяч всякими штабістами, заступниками, діловодами) а на нулі бідні і хворі, ну нормально!
24.04.2026 16:06 Ответить
Треба родичам частіше оприлюднювати оці бухенвальди. Закидувати міністерства позовами до суду. Позовами до дбр і іншими зверненнями. Кожен гівнячий комбриг має знати кожного солдата в лице на нулі. Не бухати по курортах з кримінальними дружбанами по ресторанах як содоль, в бути цілодобово на стрімах з позиціями і кожен день звітувати їм що відправлено, що буде відправлено, коли ротація, коли відпустка і т.д. Якщо не може організувати своїх грьобаних офіцерчиків, то нехай сам особисто розвозить продукти. Я вже не кажу, що в 21 віці можна організовувати доставку навіть гарячої їжі. А не купу консерв та на тому й все. Ха ха ха.
24.04.2026 16:28 Ответить
Там пани і кріпаки , пани це комбриги (вони так і кажуть "до мене звертатися тільки через приставку "пан") а всі інші які сидять в окопах то його власність (кріпаки) і як він скаже так і буде, жахлива реальність 21 століття (( що це за байдуже відношення до солдатів?! Я думаю до свого кота чи собаку у нього більш людяніше відношення (
24.04.2026 16:34 Ответить
Це звичайні гопники. Які думають, що навчені мистецтву війни. Просто тупа гопота. І таких самих замзамичей собі на відбирали. По барабану статути, законодавство, конституції. Греби бабло лопатою, війна все спише. В головне щоб не забули казати про них що тіпа бойові комбриги. Тіпа воювали. Шиї у футболки вже не влазять. Кліматконтроль собі включив. Даю сто відсотків, що сидів у шортах і капцях коли стрім записував. І так всю війну пройде у шортах і капцях. Певно шкодує що не під пальмами. Ха ха ха.
24.04.2026 16:51 Ответить
І відпустки по 45 днів відгулюють на відміну від.
24.04.2026 16:48 Ответить
показуха!!! бо люди, дивлячись на фотки, подумали, що то полонені, то треба швтдка реакція, що все під контролем. Штабістів на передок слабо відправити? того камандіра- папєрєдніка і його замів, т.д.? 8 місяців жахливих умов служби і нуль реакції командирів, поки все не вилізло наверх через соцмережі.
24.04.2026 16:06 Ответить
Новопризначений командир 14-ї ОМБр Тарас Максімов через відеозв'язок поговорив із військовими, які тримають позиції на Харківському напрямку, систематично залишаючись без їжі і води. Джерело: https://censor.net/ua/v3612217, й напоїв та нагодував теж по відеозв'язку?
24.04.2026 16:08 Ответить
Хлопці говорити не можуть, як вони будуть воювати?!?! Який сенс тримати в такому стані там наших бійців?!😳
24.04.2026 16:24 Ответить
В тому то і річ. Що оті штаби повністю відірвані від реальності. Вони не знають жодної з місцевостей де перебувають. Ні як туди доїхати і що саме там за складки, грунти, рослинність. Які є особливості. Вони добре знають в якому магазині що продається. Що де в яких торгових центрах. Де можна що кому загнати. Як волонтерів надурити. Як підробити документацію. Оце таке. Ха ха ха.
24.04.2026 16:34 Ответить
Я спочатку подумав що то з полону їх вивезли, а ніт! Наші "командири" до такого стану довели! Що це за скотське відношення до особового складу?!!
24.04.2026 16:36 Ответить
Проте ряхи у бригадних штабів які. Я скажу більше. Оце те що передали на відео продукти. То оту туфту що передали дають навіть не на другій лінії, а у глибокому тилу. На передку колись було і зараз є більш якіснішими продуктами. Тобто що виходить? Те що мали би передати на передок просто крадуть оті харі комбригів. Той комбриг хоч сам особисто бачив що передав? Ха ха ха.
24.04.2026 16:41 Ответить
Ви всьо врьотє! Ось пазітівниє на захист прилетіли.

24.04.2026 16:33 Ответить
Ну от і вся логістика. Ніхто ні за що не відповідає. А продукти просто крадуть раз на тиждень та й усе. Ха ха ха.
24.04.2026 16:37 Ответить
Це якийсь киздець! Вони в штабах своїх хоч розуміють там у них хто конкретно до кого прикомандирований??! Я не здивуюся що в них в цих прикомандированих взагалі нема ніякого командиру і вони самі по собі .
24.04.2026 16:38 Ответить
Навести лад у війську можливо лише за умови повної зміни військово-політичного керівництва країни та після одноденного трибуналу декорування їхніми тушками більшість київських каштанів
24.04.2026 16:51 Ответить
Мені цікаво а в третій штурмовій (яку активно зовсім недавно піарили всюди) є такі випадки? До речі, чогось піар про них затих .
24.04.2026 16:41 Ответить
Новий комбриг поговорив через відеозв"язок? З кабінету? І поообіцяв при нагоді поміняти бійців з позиції. То чим він відрізняється від попереднього - той теж нагоди ждав. Чи ждав поки загинуть?
24.04.2026 16:41 Ответить
а сам кобриг виглядає вгодованішим за бійців
24.04.2026 16:48 Ответить
Комбриг не голодає. Це має надихати
24.04.2026 16:50 Ответить
 
 