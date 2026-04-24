Новый комбриг 14-й ОМБр Максимов поговорил с бойцами, оставшимися на позициях без воды и продовольствия. ВИДЕО
Новоназначенный командир 14-й ОМБр Тарас Максимов по видеосвязи пообщался с военными, удерживающими позиции на Харьковском направлении, которые систематически остаются без еды и воды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он отметил, что ему можно звонить напрямую, и пообещал провести ротацию этих бойцов при первой же возможности.Разговор состоялся сегодня - 24 апреля, после того как воинам доставили на позицию все необходимое.
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого на отдельных участках фронта остались без надлежащего снабжения едой и питьевой водой. Автор публикации утверждал, что командование игнорирует запросы с передовой.
Что предшествовало?
Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.
В Генштабеутром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.
Коротко - є позиції, до яких НРК взагалі не можуть доїхати, бо всі знищуються, а з важких транспортних коптерів ворог знищує 2 з трьох.