Офіс військового омбудсмана про ситуацію з 14 ОМБр: Втрутилися, коли справді стало критично

Решетилова

Офіс військового омбудсмана знав про критичну ситуацію із забезпеченням військових 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ще за півтора тижня до того, як вона стала публічною. Офіс вживав "всіх можливих заходів" для реагування.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

Проблема була значно раніше

За її словами, на той момент проблеми вже були відомі командуванню, яке ухвалило рішення змінити командира. Водночас, наголосила вона, ситуацію необхідно ретельно проаналізувати, щоб запобігти подібним випадкам на інших напрямках фронту.

"Критична точка була десь значно раніше. І це потребує вивчення, в тому числі і документів, донесень. Хто доповідав, кому доповідав, чому не було ухвалено рішення відповідне, чому так сталося, що ці військовослужбовці опинилися взагалі ізольованими", – зазначає вона.

Ситуація в інших бригадах 

Решетилова наголосила, що проблеми з постачанням продовольства на позиції виходять за межі одного підрозділу. За її словами, це може бути наслідком несвоєчасних або неправильних рішень щодо відведення чи ротації військових.

Відповідаючи на запитання про подібні випадки в інших бригадах, вона зазначила, що про тривалу відсутність логістики та харчового забезпечення інформації немає, однак відомі випадки надто довгого перебування військових на позиціях.

"Наприклад, вчора командир одного з підрозділів повідомив нам, що йому вдалося провести ротацію військовослужбовця, який перебував на позиції 502 дні", – додала посадовиця.

Також військова омбудсманка закликала обережно ставитися до поширення подібної інформації, оскільки це може зашкодити військовим, які опинились відрізані від логістики.

"Противник розуміє нашу реакцію і намагається ще більше тиснути на цій ділянці. Тому я б закликала всіх максимально бути обережними з поширенням інформації, розуміючи, що ці люди зараз там і наша задача – зберегти їхні життя", – наголосила вона.

Що передувало?

+12
це метастази хвороби "зеленого тіла" в Україні
24.04.2026 20:35 Відповісти
24.04.2026 20:37 Відповісти
Ти помиляєшся, критична точка була в 2019 році, зараз йдуть важкі наслідки і метастази зелені.
24.04.2026 20:42 Відповісти
24.04.2026 20:35 Відповісти
хто єта женщіна і що вона робить ?

24.04.2026 21:07 Відповісти
Вона шукає відмазки для своєї злочинно-зеленої бездіяльности !
24.04.2026 21:42 Відповісти
24.04.2026 20:37 Відповісти
курва, до якого стану ЗЄлєнь довела ЗСУ !

24.04.2026 21:05 Відповісти
саме так, так у нас воюють, одні чорнороби, а інші перці на війні. Як і суспільство- одні сидять з дітьми під шахедами і ракетами, терплять обвал гривні, а інші мільйонами долари виводять з країни, купуючи бізнеси і нерухомість за кордоном. То хто ж керує державою, чиї інтереси захищає влада?щось не дуже схоже, що більшісті українців, які ще тут живуть
24.04.2026 21:44 Відповісти
Те що бійці постійно залишаються ізольованими для армії імені творожнікова вже прямо як ознака гарного смаку.
24.04.2026 20:37 Відповісти
Та ну нах! - це вони за 10 днів себе так "висушили" - ні їх там вже давно бальзамують
24.04.2026 20:41 Відповісти
24.04.2026 20:42 Відповісти
який ниций zельоний кіздьож
24.04.2026 20:47 Відповісти
зверніть увагу як за потужними назвами "князя Романа Великого" криється звичайний по..їзм, совок, байдужість до людей. А що там сирок, кушає добре ?
24.04.2026 20:51 Відповісти
с* ки за таке ставлення до Воїнів , ваш офіс омбудсменів треба у куряву !!! Зрадникі ,потвори !!!...
24.04.2026 20:52 Відповісти
яка вгодована харя омбудсмена на фото ..і поливає всіх зельоним словесним поносом
24.04.2026 21:01 Відповісти
Одні балачки, а результату 0
24.04.2026 21:25 Відповісти
В чому немає мови про те що цих солдат треба терміново евакуювати. Терміново направити на обстеження. В організмах можуть початися вже невідворотні зміни. З якими їм жити до кінця життя. Терміново потрібна реабілітація в найкращих закладах. А потім вимагати відповідальностей із усіх відповідальних підрозділу, бригади, корпусу і т.д. Вимагати перевірок майнових статків всіх причетних посадовців. На лице ознаки злочинів і порушень. Люди доведені до критичного стану. А то всі все знали. Тіпа доповідали. Що саме доповідали? Що місяцями люди нічого не отримують для існування. Що взагалі відбувається в документаціях? Напевно бознащо. І врешті решт де провізія, яка списана на них. Хто з комбригів чи корпусників її зжер або вкрав? Ха ха ха.
24.04.2026 21:26 Відповісти
Оманська потороч, продовжує БЕЗКАРНО знищувати Українців, з 2020 року!!
А всього-то і треба для її люстрації, це лише - три метра вірьовки!!!!
24.04.2026 21:37 Відповісти
Критично було ще півроку тому, восени, зимою.За цей час виглядають гірше,аніж ті, що повернулись з полону.
А у відосиках зашкалює потужна потужність від найвеличнішого.
24.04.2026 21:59 Відповісти
Надзвичайно важливо, встановити правду для військових, справедливість, щоб подібне не повторилося .
24.04.2026 22:04 Відповісти
Офіс військового омбудсмана, як і все зелене провладне лайно - генератор підлої брехні
24.04.2026 22:06 Відповісти
 
 