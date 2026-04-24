Офіс військового омбудсмана про ситуацію з 14 ОМБр: Втрутилися, коли справді стало критично

Офіс військового омбудсмана знав про критичну ситуацію із забезпеченням військових 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ще за півтора тижня до того, як вона стала публічною. Офіс вживав "всіх можливих заходів" для реагування.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

Проблема була значно раніше

За її словами, на той момент проблеми вже були відомі командуванню, яке ухвалило рішення змінити командира. Водночас, наголосила вона, ситуацію необхідно ретельно проаналізувати, щоб запобігти подібним випадкам на інших напрямках фронту.

"Критична точка була десь значно раніше. І це потребує вивчення, в тому числі і документів, донесень. Хто доповідав, кому доповідав, чому не було ухвалено рішення відповідне, чому так сталося, що ці військовослужбовці опинилися взагалі ізольованими", – зазначає вона.

Ситуація в інших бригадах

Решетилова наголосила, що проблеми з постачанням продовольства на позиції виходять за межі одного підрозділу. За її словами, це може бути наслідком несвоєчасних або неправильних рішень щодо відведення чи ротації військових.

Відповідаючи на запитання про подібні випадки в інших бригадах, вона зазначила, що про тривалу відсутність логістики та харчового забезпечення інформації немає, однак відомі випадки надто довгого перебування військових на позиціях.

"Наприклад, вчора командир одного з підрозділів повідомив нам, що йому вдалося провести ротацію військовослужбовця, який перебував на позиції 502 дні", – додала посадовиця.

Також військова омбудсманка закликала обережно ставитися до поширення подібної інформації, оскільки це може зашкодити військовим, які опинились відрізані від логістики.

"Противник розуміє нашу реакцію і намагається ще більше тиснути на цій ділянці. Тому я б закликала всіх максимально бути обережними з поширенням інформації, розуміючи, що ці люди зараз там і наша задача – зберегти їхні життя", – наголосила вона.

Що передувало?

Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.

У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

