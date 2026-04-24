Новий комбриг 14-ї ОМБр Максімов поговорив із бійцями, які залишилися на позиціях без води та харчів. ВIДЕО

Новопризначений командир 14-ї ОМБр Тарас Максімов через відеозв'язок поговорив із військовими, які тримають позиції на Харківському напрямку, систематично залишаючись без їжі і води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він зазначив, що йому можна телефонувати напряму, і пообіцяв провести ротацію цих бійців за першої ж нагоди. Розмова відбулася сьогодні - 24 квітня, після того як воїнам доставили на позицію все необхідне.

Напередодні у соцмережах з’явилася інформація про те, що воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на окремих ділянках фронту залишилися без належного постачання їжі та питної води. Автор публікації стверджував, що командування ігнорує запити з передової.

Що передувало?

Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі - на позиціях систематично немає їжі та питної води.

У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.