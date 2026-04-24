Новий комбриг 14-ї ОМБр Максімов поговорив із бійцями, які залишилися на позиціях без води та харчів. ВIДЕО

Новопризначений командир 14-ї ОМБр Тарас Максімов через відеозв'язок поговорив із військовими, які тримають позиції на Харківському напрямку, систематично залишаючись без їжі і води. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він зазначив, що йому можна телефонувати напряму, і пообіцяв провести ротацію цих бійців за першої ж нагоди. Розмова відбулася сьогодні - 24 квітня, після того як воїнам доставили на позицію все необхідне.

Напередодні у соцмережах з’явилася інформація про те, що воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого на окремих ділянках фронту залишилися без належного постачання їжі та питної води. Автор публікації стверджував, що командування ігнорує запити з передової.

Дивіться: Бійці 14-ї ОМБр "непритомніють від голоду та п’ють дощову воду": Міноборони відреагувало на ситуацію

Що передувало?

Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі - на позиціях систематично немає їжі та питної води.

У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

Топ коментарі
+7
Поговорив і пообіцяв пришвидшити надання допомоги?🤦 Це якийсь кринж
24.04.2026 15:19 Відповісти
+7
Що за запитання про як здоров'я. Та ніяк. Його немає. Бронік ваше важить ніж ті солдати. Яка може бути боєздатність? Роби заміни. І напівроку кожного на лікування як мінімум. Немає як замінити. Добре що штаби ніколи замін не потребують. Вся Харківська область в кафешках штабістами заповнена. Для чого взагалі такі позиції, до яких не можна нічим дістатися? Тобто ніякого контролю над обставинами. Проте премії собі справно малюють. І не знають який ще позашляховик придбати. Ха ха ха.
24.04.2026 15:59 Відповісти
+5
Тарас Максімов "пообіцяв провести ротацію цих бійців за першої ж нагоди" - на своїх попередників, тільки так.
24.04.2026 15:16 Відповісти
24.04.2026 15:16 Відповісти
24.04.2026 15:19 Відповісти
Так можна доставити їжу і воду а впродовж 8 міс їх шо викреслили з життя?
24.04.2026 15:22 Відповісти
Бутусова останній стрім подивіться. Він там дещо пояснює, хоча, звісно, не виправдовує.
Коротко - є позиції, до яких НРК взагалі не можуть доїхати, бо всі знищуються, а з важких транспортних коптерів ворог знищує 2 з трьох.
24.04.2026 15:25 Відповісти
Потрібно шось робити - кацапи вже для логістики риють підземні тунелі
24.04.2026 15:31 Відповісти
Потрібно міняти зелену,гнилу владу,бо буде тільки гірше.Шльондра бутусовська такого ніколи не скаже,це не на Порошенка писдіти 24/7,я було до 2019р
24.04.2026 16:07 Відповісти
Це називається оточенням.
24.04.2026 15:50 Відповісти
Це називаєтсья кілзоною. Дрони знищуються дронами, а не людьми.
24.04.2026 16:08 Відповісти
Того експерда дивляться кантужені
24.04.2026 16:05 Відповісти
Просте питання - нахіба продовжувати утримувати такі позиції, для переможних реляцій із зомбімарафону та потужно-незламних відосиків обдовбаного торчка???
24.04.2026 16:43 Відповісти
А якi позицiI можно утримати? За Днiпром чi у Карпатах?
24.04.2026 16:53 Відповісти
Потрібно утримувати ті позиції, утримання яких, по перше, має хоча б якийсь сенс, по друге, ті, які є ким утримувати. На жаль, в ЗСУ панує тотальна жуковщина, яка є основним методом керування совкового м'ясника просирського, основне життєве кредо якого - "солдатів не жаліти, тцк ще наловлять".
24.04.2026 16:59 Відповісти
Для порівняння...
24.04.2026 15:27 Відповісти
Це ті командири з нагородами з 14 омбр?
24.04.2026 15:34 Відповісти
Ні. Це ті у кого вистачає часу і сил на тренування та на участь в спортивних змаганнях. Наші герої.
24.04.2026 16:47 Відповісти
ПОГОВОРИВ, не напоїв і не накормив..."нам хліба не требі і масла не треба,нам треба, щоб він "поговорив"
24.04.2026 15:31 Відповісти
Так а як далі будуть діяти, їх рятувати чи як?
24.04.2026 15:45 Відповісти
Яким чином? з пташки жрачку скинув з запискою?
24.04.2026 15:48 Відповісти
24.04.2026 15:59 Відповісти
Тили забиті (600 тисяч всякими штабістами, заступниками, діловодами) а на нулі бідні і хворі, ну нормально!
24.04.2026 16:06 Відповісти
Треба родичам частіше оприлюднювати оці бухенвальди. Закидувати міністерства позовами до суду. Позовами до дбр і іншими зверненнями. Кожен гівнячий комбриг має знати кожного солдата в лице на нулі. Не бухати по курортах з кримінальними дружбанами по ресторанах як содоль, в бути цілодобово на стрімах з позиціями і кожен день звітувати їм що відправлено, що буде відправлено, коли ротація, коли відпустка і т.д. Якщо не може організувати своїх грьобаних офіцерчиків, то нехай сам особисто розвозить продукти. Я вже не кажу, що в 21 віці можна організовувати доставку навіть гарячої їжі. А не купу консерв та на тому й все. Ха ха ха.
24.04.2026 16:28 Відповісти
Там пани і кріпаки , пани це комбриги (вони так і кажуть "до мене звертатися тільки через приставку "пан") а всі інші які сидять в окопах то його власність (кріпаки) і як він скаже так і буде, жахлива реальність 21 століття (( що це за байдуже відношення до солдатів?! Я думаю до свого кота чи собаку у нього більш людяніше відношення (
24.04.2026 16:34 Відповісти
Це звичайні гопники. Які думають, що навчені мистецтву війни. Просто тупа гопота. І таких самих замзамичей собі на відбирали. По барабану статути, законодавство, конституції. Греби бабло лопатою, війна все спише. В головне щоб не забули казати про них що тіпа бойові комбриги. Тіпа воювали. Шиї у футболки вже не влазять. Кліматконтроль собі включив. Даю сто відсотків, що сидів у шортах і капцях коли стрім записував. І так всю війну пройде у шортах і капцях. Певно шкодує що не під пальмами. Ха ха ха.
24.04.2026 16:51 Відповісти
І відпустки по 45 днів відгулюють на відміну від.
24.04.2026 16:48 Відповісти
показуха!!! бо люди, дивлячись на фотки, подумали, що то полонені, то треба швтдка реакція, що все під контролем. Штабістів на передок слабо відправити? того камандіра- папєрєдніка і його замів, т.д.? 8 місяців жахливих умов служби і нуль реакції командирів, поки все не вилізло наверх через соцмережі.
24.04.2026 16:06 Відповісти
Новопризначений командир 14-ї ОМБр Тарас Максімов через відеозв'язок поговорив із військовими, які тримають позиції на Харківському напрямку, систематично залишаючись без їжі і води. Джерело: https://censor.net/ua/v3612217, й напоїв та нагодував теж по відеозв'язку?
24.04.2026 16:08 Відповісти
Хлопці говорити не можуть, як вони будуть воювати?!?! Який сенс тримати в такому стані там наших бійців?!😳
24.04.2026 16:24 Відповісти
В тому то і річ. Що оті штаби повністю відірвані від реальності. Вони не знають жодної з місцевостей де перебувають. Ні як туди доїхати і що саме там за складки, грунти, рослинність. Які є особливості. Вони добре знають в якому магазині що продається. Що де в яких торгових центрах. Де можна що кому загнати. Як волонтерів надурити. Як підробити документацію. Оце таке. Ха ха ха.
24.04.2026 16:34 Відповісти
Я спочатку подумав що то з полону їх вивезли, а ніт! Наші "командири" до такого стану довели! Що це за скотське відношення до особового складу?!!
24.04.2026 16:36 Відповісти
Проте ряхи у бригадних штабів які. Я скажу більше. Оце те що передали на відео продукти. То оту туфту що передали дають навіть не на другій лінії, а у глибокому тилу. На передку колись було і зараз є більш якіснішими продуктами. Тобто що виходить? Те що мали би передати на передок просто крадуть оті харі комбригів. Той комбриг хоч сам особисто бачив що передав? Ха ха ха.
24.04.2026 16:41 Відповісти
Ви всьо врьотє! Ось пазітівниє на захист прилетіли.

24.04.2026 16:33 Відповісти
Ну от і вся логістика. Ніхто ні за що не відповідає. А продукти просто крадуть раз на тиждень та й усе. Ха ха ха.
24.04.2026 16:37 Відповісти
Це якийсь киздець! Вони в штабах своїх хоч розуміють там у них хто конкретно до кого прикомандирований??! Я не здивуюся що в них в цих прикомандированих взагалі нема ніякого командиру і вони самі по собі .
24.04.2026 16:38 Відповісти
Навести лад у війську можливо лише за умови повної зміни військово-політичного керівництва країни та після одноденного трибуналу декорування їхніми тушками більшість київських каштанів
24.04.2026 16:51 Відповісти
Мені цікаво а в третій штурмовій (яку активно зовсім недавно піарили всюди) є такі випадки? До речі, чогось піар про них затих .
24.04.2026 16:41 Відповісти
Бо затихла возня з виборами, то й затих піар про них.
24.04.2026 16:56 Відповісти
Новий комбриг поговорив через відеозв"язок? З кабінету? І поообіцяв при нагоді поміняти бійців з позиції. То чим він відрізняється від попереднього - той теж нагоди ждав. Чи ждав поки загинуть?
24.04.2026 16:41 Відповісти
Певно що нічим. Ха ха ха.
24.04.2026 16:56 Відповісти
а сам кобриг виглядає вгодованішим за бійців
24.04.2026 16:48 Відповісти
Комбриг не голодає. Це має надихати
24.04.2026 16:50 Відповісти
Казав пан, - Кожух дам! -
Та й слово його тепле.
(Народне прислів'я).
24.04.2026 16:59 Відповісти
 
 