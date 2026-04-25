УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7682 відвідувача онлайн
Новини Проблеми в українській армії
625 23

Сирський наказав до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військових на передовій, - Генштаб

Сирський наказав перевірити логістику на передовій

До 20 травня командувачі угруповань і командири корпусів мають перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передовій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перевірка логістики

"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Скандал у 14 ОМБр: В Угрупованні об’єднаних сил перевіряють керівництво 10-го корпусу

Забезпечення всіма засобами

Крім того, головнокомандувач доручив вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

Також читайте: Офіс військового омбудсмана про ситуацію з 14 ОМБр: Втрутилися, коли справді стало критично

Що передувало?

Автор: 

Генштаб ЗС військовослужбовці логістика Сирський Олександр
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до цього чого 4 роки не перевіряли?🤦 Чи як півень в дупу дзьобнув у вигляді розголосу то тоді вже почали перейматися логістикою?
показати весь коментар
25.04.2026 17:21 Відповісти
Сирського у відставку, бо він знову бездумно та безглуздо витратить всі людські ресурси які були з таким трудом накопичені за останні місяці!
показати весь коментар
25.04.2026 18:28 Відповісти
До цього він їздив на фотосесії з героїчною мармизою на фоні мап.
Ставити питання про можливі проблеми із забезпеченням особового складу вважав зайвим.
І він, і його верховний бос вважають, що баби достатньо народили хлопів, щоб Лідори не переймались їхніми долями.
показати весь коментар
25.04.2026 18:38 Відповісти
в мене колись знайомий знайомого розповідав. Служив він в 2000-х +- в однієї з бригад, там або заступник,або начальник штабу поки були на посадах поступово (прямо чи опосередковано) приймали участь в занепаді техніки, рівня підготовки і т.д. Потім йшли на підвищення в Київ.. потім приїзжали з перевіркою і орали на нового комбрига\нш\зама - чому такий поганий стан справ, хто до цього довів й хто винен. я думав що це типу анекдот або мем. Але ніт. Так воно й є
показати весь коментар
25.04.2026 17:23 Відповісти
Нагадало номер з файни юкрайни, серію де ланцюг "генерал->прапорщик" , серія вийшла в 2009 році, ну нічого не змінилося якщо хтось дивився
показати весь коментар
25.04.2026 18:39 Відповісти
Командувач маленькою савєйською армією
показати весь коментар
25.04.2026 17:24 Відповісти
так і є - якби він командував фінами чи бритами, то була б інша армія.

А так доводиться командувати колишніми совками - 73% яких були готові зійтись десь посередині після Криму та Донецька і для яких були не важливими не мова, ні віра, ні армія...

Де ж йому взяти іншу армію?
показати весь коментар
25.04.2026 17:38 Відповісти
А до цього їм було пох? - ждали наказу
показати весь коментар
25.04.2026 17:24 Відповісти
та їм і зараз так само. просто млява реакція на розголос
показати весь коментар
25.04.2026 17:33 Відповісти
дивно....прокинувся нарешті...
показати весь коментар
25.04.2026 17:30 Відповісти
Ой,який грізний.
показати весь коментар
25.04.2026 17:31 Відповісти
Ну да. Є справжні військові. І барбершопні.
показати весь коментар
25.04.2026 17:38 Відповісти
ви думаєте це Сирський командував безпосередньо цими військовослужбовцями і не було перед ним 10 інших командирів із мудрого та простого народу?
показати весь коментар
25.04.2026 17:41 Відповісти
сирський - кацап.

якщо ти напишеш що не всі кацапи погані, то тоді так, не сирський винен.
показати весь коментар
25.04.2026 17:49 Відповісти
якщо про національність, то я міг би написати тобі хто є за національністю тот хто поставив його на посаду, але за це зараз дають 8 років в'язниці -

у кацапів на московії такого закону немає - навіть для них це занадто
показати весь коментар
25.04.2026 18:06 Відповісти
Сирський цю сисему зацементував. В управлінні основне це делегування повноважень. Він, як головнокомандувач відповідає за все і для забезпечення діяльності, бо одна людина не може все охопити і зробити, він делегує свої повноваження, відповідальність та ресурси своїм пілеглим, і так до самого низу. Делегувавши повноваження і відповідальність він за собою залишає контроль.
Делегування відповідальності і повноважень це як дитяча гра в зіпсований телефон. Треба на кожному рівні дуже чітко розуміти, яку саме частину своїх повноважень і кому делегував та чи дісно твій підлеглий цю відповідальність та повноваження взяв на себе, чи відповідає твій підлеглий своїй посаді та повноваженням, які ти йому делегував, чи він тут тільки гроші отримує і грає в три пакети. Якщо керувальник і сам не знає, які в нього відповідальність і повноваження, то підлеглі навряд будуть перенапружуватися і щось робити. Бувають виключення, герої, які намагаються замість керівника все виправити і врегулювати, але їх мало і система їх швиденько виштовхує.
показати весь коментар
25.04.2026 17:57 Відповісти
Сирський наказав до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військових на передовій, - Генштаб.

А до 20 травня нехай потерплять як ті бійці "14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі - на позиціях небуло їжі та питної води.

До 20 травня перевірять, потім стануть папери оформляти - переписувати, потім "реагувати" і так до середини літа.

Ось коли б у Генштабі небуло їжі та питної води... Але була ротація - вахтовий метод: місяць на фронті, місяць у штабі. Зпоступовим заміщенням паркетних офіцерами з бойовим досвідом.

А чого не заміщають?
Тому що у тих офіцерів - фронтовиків немає "корочок".

Ось така біда: "з корочками", але теоретики, з бойовим досвідом, але без корочок.
показати весь коментар
25.04.2026 17:44 Відповісти
Міліонерша Глиняна з шоблою та їх численних ПРОКЛАДОК щодо надання посуг з харчування для Захисників України, глибоко зтурбовані??!?!?
показати весь коментар
25.04.2026 17:45 Відповісти
а для чого генштаб пздить це назагал, щоб показати "роботу" тварожнікава? як мінімум, це інформація для службового користування.
показати весь коментар
25.04.2026 18:02 Відповісти
Поворушили кисломолочний напівпродукт - він природньо пустив трішки газів і далі кисне.
показати весь коментар
25.04.2026 18:07 Відповісти
кислий тварог буде на виході!
показати весь коментар
25.04.2026 18:42 Відповісти
"слуга Царю, атец солдатам!" ))
показати весь коментар
25.04.2026 18:41 Відповісти
 
 