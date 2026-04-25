Сирський наказав до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військових на передовій, - Генштаб
До 20 травня командувачі угруповань і командири корпусів мають перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передовій.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Перевірка логістики
"Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони", - йдеться в повідомленні.
Забезпечення всіма засобами
Крім того, головнокомандувач доручив вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.
- У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ставити питання про можливі проблеми із забезпеченням особового складу вважав зайвим.
І він, і його верховний бос вважають, що баби достатньо народили хлопів, щоб Лідори не переймались їхніми долями.
А так доводиться командувати колишніми совками - 73% яких були готові зійтись десь посередині після Криму та Донецька і для яких були не важливими не мова, ні віра, ні армія...
Де ж йому взяти іншу армію?
якщо ти напишеш що не всі кацапи погані, то тоді так, не сирський винен.
у кацапів на московії такого закону немає - навіть для них це занадто
Делегування відповідальності і повноважень це як дитяча гра в зіпсований телефон. Треба на кожному рівні дуже чітко розуміти, яку саме частину своїх повноважень і кому делегував та чи дісно твій підлеглий цю відповідальність та повноваження взяв на себе, чи відповідає твій підлеглий своїй посаді та повноваженням, які ти йому делегував, чи він тут тільки гроші отримує і грає в три пакети. Якщо керувальник і сам не знає, які в нього відповідальність і повноваження, то підлеглі навряд будуть перенапружуватися і щось робити. Бувають виключення, герої, які намагаються замість керівника все виправити і врегулювати, але їх мало і система їх швиденько виштовхує.
А до 20 травня нехай потерплять як ті бійці "14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ,
які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вжевпродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі - на позиціях небуло їжі та питної води.
До 20 травня перевірять, потім стануть папери оформляти - переписувати, потім "реагувати" і так до середини літа.
Ось коли б у Генштабі небуло їжі та питної води... Але була ротація - вахтовий метод: місяць на фронті, місяць у штабі. Зпоступовим заміщенням паркетних офіцерами з бойовим досвідом.
А чого не заміщають?
Тому що у тих офіцерів - фронтовиків немає "корочок".
Ось така біда: "з корочками", але теоретики, з бойовим досвідом, але без корочок.