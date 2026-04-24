Поборы, непрозрачные закупки и давление на военных: скандал с возможными злоупотреблениями в 58-й ОМПБр

Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала пост, в котором изложила ряд серьезных обвинений в отношении ситуации внутри 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Депутат рассказала, что получила обращения от военнослужащих и людей изнутри подразделения вместе с документами, выписками из ЕРДР, договорами закупок и свидетельствами о возможных злоупотреблениях.

По словам Безуглой, речь идет о якобы системных проблемах в бригаде, в частности о коррупционных схемах, поборах с личного состава, непрозрачных закупках и случаях насилия в отношении военных.

Она утверждает, что командир бригады Иван Шнир, когда возглавил 58-ю ОМПБр, привлек сюда "своих" на должности заместителя командира и начальника логистики, а также отдельных лиц на закупки и тех, кто отвечает "за регулярные поборы с личного состава".

"Далее организуются закупки через "своих". Например, дроны через нужных поставщиков. Речь идет о FPV, дронах на оптоволокне, Mavic, РЭБ и другом критическом обеспечении. По предоставленным материалам, одним из ключевых контрагентов выступает ООО "Армада", под которое формируются документы. Пока военные в боевых подразделениях покупают подержанные автомобили в нерабочем состоянии за собственные средства, через те же схемы с "прокладками" руководство передвигается на новеньких Toyota Hilux. Ну, комбриг сменил уже третий Hilux. Но местному бригадному феодалу этого недостаточно. Дальше больше: принудительные сборы на игрушки для шефа. На день рождения Шныря батальоны, роты и взводы должны были "скинуться" по 50 000 грн в принудительном порядке на мотоцикл Suzuki Hayabusa. Далее комбриг на этом мотоцикле катается, развлекается и травмирует руку, а травму пытаются выдать за боевую, якобы полученную во время несения службы", — пишет депутат.

Она отмечает, что неугодных руководству бригады военных отправляют на штурмы, неудобных — в подвалы, а свидетелей — на позиции, откуда обычно не возвращаются.

В бригаде некоторые бойцы подтвердили Цензор.НЕТ слова Безуглой.

"Когда мы подняли тревогу, к нам в бригаду приехала проверка из Генштаба во главе с генералом ВСП. ВКРовцы тоже очень хотели, чтобы приехала какая-то проверка из ГШ, ведь им не особо дают работать. И вот они приводят к ВСПшникам людей, которые дают показания, а те отвечают: "Это все нафталин". Проходит первая неделя, вторая, и становится понятно, что дело — дрянь. Проверка-то приехала, но с какой-то неопределенной целью. Нам сейчас вообще сказали сильно на них не надеяться. А в бригаде идет внутреннее сопротивление против того, что здесь вообще происходит. Ведь до прихода Шниря на должность здесь никогда не было никаких коррупционных скандалов, чтобы кого-то отправляли на ноль, чтобы покончить с человеком, каких-то избиений и т. п. А сейчас, например, все должны сдавать средства в процентном соотношении. Те, кто ездит на боевые задания, отдают десять процентов от начислений. Те, кто реже там бывает, сдают 30-40 процентов. Работает целый механизм. Есть списки с фамилиями", — рассказывает один из военнослужащих бригады на условиях анонимности.

Цензор.НЕТ направил журналистский запрос в 58-ю ОМПБр для получения официальной позиции бригады.