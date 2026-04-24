Побори, непрозорі закупівлі й тиск на військових: скандал з можливими зловживання у 58-й ОМПБр

Народна депутатка Мар’яна Безугла оприлюднила допис, у якому виклала низку серйозних звинувачень щодо ситуації всередині 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Нардепка розказала, що отримала звернення від військовослужбовців і людей зсередини підрозділу разом із документами, витягами з ЄРДР, договорами закупівель та свідченнями про можливі зловживання.

За словами Безуглої, йдеться про нібито системні проблеми в бригаді, зокрема корупційні схеми, побори з особового складу, непрозорі закупівлі та випадки насильства щодо військових.

Командир бригади Іван Шнир курує закупівлі та побори

Вона стверджує, що командир бригади Іван Шнир, коли очолив 58-му ОМПБр, підтягнув сюди "своїх" на посади заступника командира та начальника логістики, а також окремих осіб на закупівлі та тих, хто відповідає "за регулярні побори з особового складу".

"Далі організовуються закупівлі через "своїх". Наприклад, дрони через потрібних постачальників. Мова про FPV, дрони на волокні, Mavic, РЕБ та інше критичне забезпечення. За наданими матеріалами, одним із ключових контрагентів виступає ТОВ "Армада", під яке формуються документи. Поки військові в бойових підрозділах купують вживані авто в неробочому стані за власні кошти, через ті самі схеми з "прокладками" керівництво пересувається на новеньких Toyota Hilux. Ну комбриг змінив уже третій Hilux. Але місцевому бригадному феодалу цього недостатньо. Далі більше: примусові збори на іграшки для шефа. На день народження Шниря батальйони, роти та взводи мали "скинутись" по 50 000 грн у примусовому порядку на мотоцикл Suzuki Hayabusa. Далі комбриг на цьому мотоциклі катається, розважається і травмує руку, а травму намагаються провести як бойову, нібито отриману під час несення служби", - пише депутатка.

Вона зазначає, що неугодних керівництву бригади військових відправляють на штурми, незручних — у підвали, а свідків — на позиції, звідки зазвичай не повертаються.

Деякі бійці підтвердили тиск і побори

У бригаді деякі бійці підтвердили Цензор.НЕТ слова Безуглої.

"Коли ми підняли на сполох, до нас в бригаду приїхала перевірка з Генштабу на чолі з генералом ВСП. ВКРівці теж дуже хотіли, щоб приїхала якась перевірка з ГШ, адже їм не особливо дають працювати. І от вони приводять до ВСПшників людей, які дають покази, а ті відповідають: "Це все нафталін". Проходить перший тиждень, другий і стає зрозуміло, що справа – дрянь. Перевірка то приїхала, але з якось невизначеною метою. Нам зараз взагалі сказали сильно на них не сподіватися. А в бригаді йде внутрішній супротив проти того, що тут загалом відбувається. Адже до приходу Шниря на посаду тут ніколи не було ніяких корупційних скандалів, щоб когось відправляли на нуль, щоб покінчити з людиною, якихось побиттів тощо. А зараз, наприклад, усі мають скидати кошти у відсотковому співвідношенні. Ті, хто їздять на бойові, віддають десять відсотків з нарахувань. Ті, хто менше там буває, скидають 30-40 відсотків. Працює цілий механізм. Є списки з прізвищами", - розказує один із військовослужбовців бригади на умовах анонімності.

Цензор.НЕТ направив журналістський запит на 58-му ОМПБр для отримання офіційної позиції бригади.

58 окрема мотопіхотна бригада (150) Безугла Мар’яна (328)
Так це ж не тільки в одній бригаді таке може бути (крім третьої штурмової, там все суперчудово, чи скелі там все суперчудово)
24.04.2026 17:42
При сирку це друга армія в світі ( після цапів звісно) яка робить військові злочини проти власних бійців ? Вірно все зрозумів ?? Катування, приниження, посилання на смерть неугодних офіцерів і блогерів тощо тощо..
❓ Чи це чергова іпса ??
24.04.2026 17:49
Вона повернулась!
24.04.2026 17:43
Так це ж не тільки в одній бригаді таке може бути (крім третьої штурмової, там все суперчудово, чи скелі там все суперчудово)
24.04.2026 17:42
🤣
24.04.2026 18:04
Призначення на посади комбригів не витримують жодної критики, призначають кого попало, без досвіду управління, з корупційним шлейфом, неодноразово судимих, наркоманів та пияків, схильних до фізичної розправи. Зеленський взагалі не контролює призначення командирів, там хаос та корупція!
24.04.2026 18:50
Вона повернулась!
24.04.2026 17:43
Молодець Мар'яна, дай їм жару, а то скоро в кацапстан перетворитесь.
24.04.2026 17:49
При сирку це друга армія в світі ( після цапів звісно) яка робить військові злочини проти власних бійців ? Вірно все зрозумів ?? Катування, приниження, посилання на смерть неугодних офіцерів і блогерів тощо тощо..
❓ Чи це чергова іпса ??
24.04.2026 17:49
На сьогоднішній день, подібні ситуації існують на жаль ледь не у кожній в/ч. Таке враження що ДБР та ВСП не існує взагалі, тільки СЗЧшників пресують.
24.04.2026 17:53
всп святкує день всп (і таке свято навіть є) , їм ніколи, всі кафешки забиті.
24.04.2026 18:01
Вершина айбергу
24.04.2026 17:55
Коли Шнир заправляє то як може бути по інакшому
24.04.2026 18:00
Хаос поширився на все шо обрали мудрили у 19 році. Забудте порівнювати це покоління з козаками Січі - нема вже їх давно.
24.04.2026 18:06
Армія - частина суспільства, і в ній, як у дзеркалі, відображаються усі його виразки і хвороби.... Сволоти у нас вистачає.... А головне - гнила, продажна, корумпована верхівка пархатої влади.
24.04.2026 18:10
Невеличкий офіс президента шниря.
24.04.2026 18:36
Якщо це дійсно, як наведено у фактах з 58 бригади, тоді шниру краще самогубство вчинити (прикре)!! Бо тяга військових на ПОМСТУ йому і оточення з вертухаї, буде непереборним! Це вам, не ВРАДІЇВКА !!!
Каратимуть за це, ЖОРСТКО і ДІЄВО!!!
24.04.2026 18:18
Це про орківську бригаду? Там в них такі порядки. В наших цього не може бути.
Ми країна вільних людей.
24.04.2026 18:34
 
 