Пребывание военных на позиции более 40 дней является неэффективным, готовим предложения Сырскому, - Решетилова

Длительное пребывание на позиции: что говорит военный омбудсмен?

В Офисе военного омбудсмена провели исследование, которое показало, что пребывание военнослужащего на позиции более 40 дней является неэффективным.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью УП, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сейчас мы проводим масштабное исследование психологического состояния бойцов в условиях длительного пребывания на позициях. Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится все равно, выживет он или нет – у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что превышает 40 дней, не может быть эффективным", – отметила она.

Решетилова заявила, что согласно приказу главнокомандующего ВСУ, максимальное пребывание военнослужащего на позиции составляет 15 дней.

Нормы не соблюдаются

"Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют своей ответственности за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуосаде", - пояснила военный омбудсмен.

По мнению Решетиловой, следует установить реалистичные сроки выполнения боевых задач для пехоты и штурмовиков непосредственно на линии боевого столкновения.

"Офис военного омбудсмена готовит предложения главнокомандующему об изменении инструкций по пребыванию на позициях", - подытожила она.

боевые действия (5942) ВСУ (7563) Решетилова Ольга (82)
Топ комментарии
+8
в офісі провели "дослідження" про те, як живеться і воюється на передку - ахахах
27.04.2026 11:07 Ответить
+6
"Вкраїнчики". Вы, лично, знаете кто этот термин первый применил и по какому поводу? Тулят, что попало куда попало! Невигласы!
27.04.2026 11:32 Ответить
+5
В большинстве случае вообще пребывание пехоты не являтся эффективным потому что максимум что большинство делает в обороне - сидит в блиндаже и слушает вокруг. Даже не может вести наблюдение потому что из блиндажа ничего не видно, а если вылезти и начать рассматривать - прилетит дрон и убьет. Автоматизированная камера с микрофоном висящая на дереве или столбе куда эффективнее, дешевле, и самое главное - ее не жалко.
27.04.2026 11:06 Ответить
Подотрется он вашими пропозициями! Вы самые умные? Или других глупыми сличаете? Нашли, или решили озвучить нормативы ВОВ про смену подразделений на линии непосредственного контакта с противником?
27.04.2026 11:02 Ответить
Вкраїнчики сруться щодо піхоти в той час, коли 95% уражень ворога здійснюють дрони.
27.04.2026 11:21 Ответить
Ну - так - 95 - й Квартал і багато "еліти" вже готові замінити хлопців в окопах
27.04.2026 11:05 Ответить
Еліти це ті що кавун їдять і кісточки у вухах та плутають бастурму з мастурбою
27.04.2026 11:46 Ответить
Но вер равно кому то необходимо камеру обслуживать. На роботов никак Украина сейчас перейти не может. Но, вопрос в другом. Державные мужихи за немаленькие деньги своей зарплаты втирают дичь о которой представления не имеют!
27.04.2026 11:10 Ответить
Етот руській генерал пошле Решетилову, по руські, на три весьолих букви.
27.04.2026 11:07 Ответить
У Решетилової абсолютно атрофована думка а ким військових що на позиціях понад 40 діб змінювати. Мабуть їй варто зайнятися реформою ТЦК та також зайнятися доведенням до свідомості ухилянтів, та їм подібним, що якщо не підуть воювати, то кацапи будуть об їхні мармизи гасити недопалки у кращому випадку а потім безоружних все рівно вб'ють. А жіночкам тих ухилянтів варто пояснити, що якщо замість перешкоджати ТЦК не випруть своїх благовірних воювати то прийдуть ті ж кацапи і будуть мати їх у всі місця і коли захочуть і скільки захочуть і як захочуть.
27.04.2026 11:15 Ответить
Вона буде сидіти на телефоні і дзвонити переконувати і мотивувати сзчешників!!🤣😆😂
27.04.2026 11:52 Ответить
Тут доведеться вибирати, або перебувати в бліндажах по півроку, або відступати на позиції, де можна так-сяк проводити ротації. Але ж наш Наполеон і його підлеглий Сирський цінують території більше за людей, тому і маємо, що маємо.
27.04.2026 11:15 Ответить
Це Ти зі свого досвіду, або хтось сказав. Хай про це воїни говорять, в не тилових щури
27.04.2026 11:16 Ответить
Скажу із власних спостережень, якщо люди на позиціях довго, без заміни є багато мертвих душ які ніби воюють, дуже рідко офіцери висуваються на ЛБЗ а то і взагалі сидять на ППД, а БРка нарізається на всіх, нагороджують, дають звання посади тим кого на нулі навіть не бачили. Проведіть анонімне опитування солдат, сержантів, від слідкуйте розголошення людей по розміщенню телефона і по БРці, думка має опиратися на факти, зі мною був полковник на нулі і ротний, і були комбати які в основному були в Києві
27.04.2026 11:33 Ответить
Півень в дупу дзьобнув? Я вважаю що оце так і зостанеться в глухому куті і пів року в окопах будуть продовжуватися.
27.04.2026 11:38 Ответить
Так, краще 28 днів, щоб не платити додатково 70к.!!!🤣😆😂
27.04.2026 11:48 Ответить
Отменить Бр-ку в которой не прописана конечная дата, узаконить 10-14 дней максимум и всё станет проще
По себе знаю как оно заходить по бр-ке не имеющей конечную дату. В этом вся суть
28.04.2026 04:40 Ответить
 
 