Пребывание военных на позиции более 40 дней является неэффективным, готовим предложения Сырскому, - Решетилова

В Офисе военного омбудсмена провели исследование, которое показало, что пребывание военнослужащего на позиции более 40 дней является неэффективным.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью УП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы проводим масштабное исследование психологического состояния бойцов в условиях длительного пребывания на позициях. Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится все равно, выживет он или нет – у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что превышает 40 дней, не может быть эффективным", – отметила она.

Решетилова заявила, что согласно приказу главнокомандующего ВСУ, максимальное пребывание военнослужащего на позиции составляет 15 дней.

Нормы не соблюдаются

"Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют своей ответственности за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуосаде", - пояснила военный омбудсмен.

По мнению Решетиловой, следует установить реалистичные сроки выполнения боевых задач для пехоты и штурмовиков непосредственно на линии боевого столкновения.

"Офис военного омбудсмена готовит предложения главнокомандующему об изменении инструкций по пребыванию на позициях", - подытожила она.

