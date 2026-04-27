Пребывание военных на позиции более 40 дней является неэффективным, готовим предложения Сырскому, - Решетилова
В Офисе военного омбудсмена провели исследование, которое показало, что пребывание военнослужащего на позиции более 40 дней является неэффективным.
Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью УП, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сейчас мы проводим масштабное исследование психологического состояния бойцов в условиях длительного пребывания на позициях. Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится все равно, выживет он или нет – у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что превышает 40 дней, не может быть эффективным", – отметила она.
Решетилова заявила, что согласно приказу главнокомандующего ВСУ, максимальное пребывание военнослужащего на позиции составляет 15 дней.
Нормы не соблюдаются
"Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют своей ответственности за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуосаде", - пояснила военный омбудсмен.
По мнению Решетиловой, следует установить реалистичные сроки выполнения боевых задач для пехоты и штурмовиков непосредственно на линии боевого столкновения.
"Офис военного омбудсмена готовит предложения главнокомандующему об изменении инструкций по пребыванию на позициях", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нащо? СІОН-ЦАР та фельдмаршал Сирський знають краще , як швидше утилізовувати українських чоловіків ; лякати дітей та молодь 18+, щоб вони найшвидше тікали з ТЕРИТОРІЇ ВІЧНОЇ ВІЙНИ , та прискорено зачищати терени Неньки від корінного населення під майбутнє заселення мігрантами з Азії та Африки !
АЛЛАХ АКБАР , Великий СІОН-ЦАРЮ !
По себе знаю как оно заходить по бр-ке не имеющей конечную дату. В этом вся суть