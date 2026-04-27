Перебування військових на позиції понад 40 днів є неефективним, готуємо пропозиції Сирському, - Решетилова

Тривале перебування на позиції: що каже військова омбудсманка?

В Офісі військового омбудсмана провели дослідження, яке показало, що після 40 днів перебування на позиції військового є неефективним.

Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Зараз ми проводимо масштабне дослідження щодо психологічного стану бійців в умовах тривалого перебування на позиціях. Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні – у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним", - зазначила вона.

Решетилова заявила, що згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ, максимальне перебування військовослужбовця на позиції становить 15 днів.

Читайте також: Офіс військового омбудсмана про ситуацію з 14 ОМБр: Втрутилися, коли справді стало критично

Норми не дотримуються

"Але це мертва норма, якої ніхто не дотримується, що, в свою чергу, призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі. І деякі командири не відчувають свою відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні", - пояснила військова омбудсманка.

На думку Решетилової, варто встановити реалістичні строки виконання бойових завдань для піхоти і штурмовиків безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

"Офіс військового омбудсмана готує пропозиції головкому змінити інструкції щодо перебування на позиціях", - підсумувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський наказав до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військових на передовій, - Генштаб

Топ коментарі
в офісі провели "дослідження" про те, як живеться і воюється на передку - ахахах
27.04.2026 11:07 Відповісти
"Вкраїнчики". Вы, лично, знаете кто этот термин первый применил и по какому поводу? Тулят, что попало куда попало! Невигласы!
27.04.2026 11:32 Відповісти
В большинстве случае вообще пребывание пехоты не являтся эффективным потому что максимум что большинство делает в обороне - сидит в блиндаже и слушает вокруг. Даже не может вести наблюдение потому что из блиндажа ничего не видно, а если вылезти и начать рассматривать - прилетит дрон и убьет. Автоматизированная камера с микрофоном висящая на дереве или столбе куда эффективнее, дешевле, и самое главное - ее не жалко.
27.04.2026 11:06 Відповісти
Подотрется он вашими пропозициями! Вы самые умные? Или других глупыми сличаете? Нашли, или решили озвучить нормативы ВОВ про смену подразделений на линии непосредственного контакта с противником?
27.04.2026 11:02 Відповісти
Вкраїнчики сруться щодо піхоти в той час, коли 95% уражень ворога здійснюють дрони.
27.04.2026 11:21 Відповісти
"Вкраїнчики". Вы, лично, знаете кто этот термин первый применил и по какому поводу? Тулят, что попало куда попало! Невигласы!
27.04.2026 11:32 Відповісти
Ха-Ха ! Ротація через 40 днів ?

Нащо? СІОН-ЦАР та фельдмаршал Сирський знають краще , як швидше утилізовувати українських чоловіків ; лякати дітей та молодь 18+, щоб вони найшвидше тікали з ТЕРИТОРІЇ ВІЧНОЇ ВІЙНИ , та прискорено зачищати терени Неньки від корінного населення під майбутнє заселення мігрантами з Азії та Африки !

АЛЛАХ АКБАР , Великий СІОН-ЦАРЮ !
27.04.2026 11:36 Відповісти
Ну - так - 95 - й Квартал і багато "еліти" вже готові замінити хлопців в окопах
27.04.2026 11:05 Відповісти
Еліти це ті що кавун їдять і кісточки у вухах та плутають бастурму з мастурбою
27.04.2026 11:46 Відповісти
В большинстве случае вообще пребывание пехоты не являтся эффективным потому что максимум что большинство делает в обороне - сидит в блиндаже и слушает вокруг. Даже не может вести наблюдение потому что из блиндажа ничего не видно, а если вылезти и начать рассматривать - прилетит дрон и убьет. Автоматизированная камера с микрофоном висящая на дереве или столбе куда эффективнее, дешевле, и самое главное - ее не жалко.
27.04.2026 11:06 Відповісти
Но вер равно кому то необходимо камеру обслуживать. На роботов никак Украина сейчас перейти не может. Но, вопрос в другом. Державные мужихи за немаленькие деньги своей зарплаты втирают дичь о которой представления не имеют!
27.04.2026 11:10 Відповісти
в офісі провели "дослідження" про те, як живеться і воюється на передку - ахахах
27.04.2026 11:07 Відповісти
Етот руській генерал пошле Решетилову, по руські, на три весьолих букви.
27.04.2026 11:07 Відповісти
У Решетилової абсолютно атрофована думка а ким військових що на позиціях понад 40 діб змінювати. Мабуть їй варто зайнятися реформою ТЦК та також зайнятися доведенням до свідомості ухилянтів, та їм подібним, що якщо не підуть воювати, то кацапи будуть об їхні мармизи гасити недопалки у кращому випадку а потім безоружних все рівно вб'ють. А жіночкам тих ухилянтів варто пояснити, що якщо замість перешкоджати ТЦК не випруть своїх благовірних воювати то прийдуть ті ж кацапи і будуть мати їх у всі місця і коли захочуть і скільки захочуть і як захочуть.
27.04.2026 11:15 Відповісти
Вона буде сидіти на телефоні і дзвонити переконувати і мотивувати сзчешників!!🤣😆😂
27.04.2026 11:52 Відповісти
Тут доведеться вибирати, або перебувати в бліндажах по півроку, або відступати на позиції, де можна так-сяк проводити ротації. Але ж наш Наполеон і його підлеглий Сирський цінують території більше за людей, тому і маємо, що маємо.
27.04.2026 11:15 Відповісти
Це Ти зі свого досвіду, або хтось сказав. Хай про це воїни говорять, в не тилових щури
27.04.2026 11:16 Відповісти
Скажу із власних спостережень, якщо люди на позиціях довго, без заміни є багато мертвих душ які ніби воюють, дуже рідко офіцери висуваються на ЛБЗ а то і взагалі сидять на ППД, а БРка нарізається на всіх, нагороджують, дають звання посади тим кого на нулі навіть не бачили. Проведіть анонімне опитування солдат, сержантів, від слідкуйте розголошення людей по розміщенню телефона і по БРці, думка має опиратися на факти, зі мною був полковник на нулі і ротний, і були комбати які в основному були в Києві
27.04.2026 11:33 Відповісти
Півень в дупу дзьобнув? Я вважаю що оце так і зостанеться в глухому куті і пів року в окопах будуть продовжуватися.
27.04.2026 11:38 Відповісти
Так, краще 28 днів, щоб не платити додатково 70к.!!!🤣😆😂
27.04.2026 11:48 Відповісти
Отменить Бр-ку в которой не прописана конечная дата, узаконить 10-14 дней максимум и всё станет проще
По себе знаю как оно заходить по бр-ке не имеющей конечную дату. В этом вся суть
28.04.2026 04:40 Відповісти
 
 