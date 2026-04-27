Перебування військових на позиції понад 40 днів є неефективним, готуємо пропозиції Сирському, - Решетилова
В Офісі військового омбудсмана провели дослідження, яке показало, що після 40 днів перебування на позиції військового є неефективним.
Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Зараз ми проводимо масштабне дослідження щодо психологічного стану бійців в умовах тривалого перебування на позиціях. Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні – у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним", - зазначила вона.
Решетилова заявила, що згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ, максимальне перебування військовослужбовця на позиції становить 15 днів.
Норми не дотримуються
"Але це мертва норма, якої ніхто не дотримується, що, в свою чергу, призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі. І деякі командири не відчувають свою відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні", - пояснила військова омбудсманка.
На думку Решетилової, варто встановити реалістичні строки виконання бойових завдань для піхоти і штурмовиків безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
"Офіс військового омбудсмана готує пропозиції головкому змінити інструкції щодо перебування на позиціях", - підсумувала вона.
