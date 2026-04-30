Сырский подписал приказ о ротации: военные будут на передовой не более 2-х месяцев

Приказ о ротации: Сырский рассказал подробности

Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой.

Что известно?

"В условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий. Существенно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.

С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой", - говорится в сообщении.

Главком заявил, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

Дополнительные обязательные требования

  • прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, завершившим выполнение боевых задач;
  • своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.

"Соблюдение требований приказа будет находиться под жестким контролем. За нарушение - неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВС Украины.

Своевременная ротация - это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и устойчивости обороны.

Приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на передовой", - подытожил Сырский.

Читайте: Фактов о поборах и отправке на нуль за несогласие с командованием в 58-й ОМПБр не выявлено, - ответ на запрос. ДОКУМЕНТ

Что предшествовало?

Читайте также: Пребывание военных на позиции более 40 дней является неэффективным, готовим предложения Сырскому, - Решетилова

Топ комментарии
а, знаєте, як це працює?
неможливо змінитися, бо погода погана.
(хороша погода, це коли сніг, дощ, а краще туман)
то ж сидиш у блінчіку, 60+ діб.
потім зміна. тиждень на відпочинок і знову у блінчік.
при тому, що хата, для відпочинку, знімається за гроші солдат, та вже і не так далеко від нуля.
бо, чим далі, тим довше йти. а, точніше бігти, прислуховуючись та ховаючись під деревами.
30.04.2026 09:39 Ответить
Угу. Можна було б повірити. Але ким міняти будеш? Невже тилових воїнів напружиш? Дуже сумнівно. Чергове піар-шумовиння, на тиждень часу побалакати.
30.04.2026 09:35 Ответить
Після нової порції міндічгейту починається черговий рух гавна в ополонці. Скоро будуть знову міняти ефективних менеджерів на посадах, шмигалів на фьодорових
30.04.2026 09:42 Ответить
Угу. Можна було б повірити. Але ким міняти будеш? Невже тилових воїнів напружиш? Дуже сумнівно. Чергове піар-шумовиння, на тиждень часу побалакати.
30.04.2026 09:35 Ответить
Навішо тилових? Там всі свої! Для цього є бусіфіковані старі,хворі,алкаши,наркомани та бідняки!
30.04.2026 09:39 Ответить
Це можливо тільки за умови мобілізації молоді 18-25 років!
30.04.2026 10:00 Ответить
Про те - ким буде міняти бійців-"нульовиків" фельдмаршал Сирський не каже ... ГОЛОВНЕ - замулити шкандаль з виснаженими воїнами 14 ОМБр, світлини з якими з'явились в "незелених" ЗМІ на минулому тижні!

Поліціянтів, ТЦКунів, прокурорів , суддів , податківців та інше обслугу сіонЦАРЯ та всіх тих СлугТогоНароду "міндічей-умєрових" ніхто , звісно, чіпати ніхто не буде !

Хоча , можливо , ще додадут до ТЦК 15...20 тисяч "мобілізаторів" - щоб інтенсівніше "мобілізували" залишки 40+ та 50+ ... а може вже приймуть рішення по створенню ЗЕфолькштурму і почнуть "мобилізовувати" 60+ ?!

Життя в Країні Мрій ЗЕленського стає все цікавіше!
30.04.2026 10:14 Ответить
Запросто. Зрозуміло, що при бажанні, влада може добусифікувати і тих ухилянтів, які ще петляють. Закінчаться формальні ухилянти, візьмуться за розбронюування роботяг, різних студентів, доцентів, викладачів, циркачів, футболістів, журналістів.
30.04.2026 10:23 Ответить
Є поліція, є держслужбовці. Вони складали присягу. За 2 місяці, їх можна підготувати. А за роки війни ВУЗи випустили нових студентів для роботи у поліції та держслужбі.
Кажуть що є багато пенсіонерів із офіцерським званням. Цих можна у окопи відправляти щоб першими показували як треба вступати у бій на 2 місяць на нулі.
А ще можна з/п держслужбовцям та депутатам ВР омежити рівнем мімальної з/п, а кошти які вивільняться витратити на закордонних громадян яких можна залучити до лав ЗСУ, краще до нас ніж до ворога вони підуть служити.
30.04.2026 10:48 Ответить
Можна. Але умовний зєльонскій на це не піде. Миттєва втрата рейтингу.
30.04.2026 11:36 Ответить
як у старому анекдоті змінюють білизну в дурдомі - перший поверх міняється з другим
30.04.2026 14:03 Ответить
1 млн армія - 300 тис в окопах - 700 тис в тилу - чому раніше не міняли?
30.04.2026 09:35 Ответить
Це занадто оптимістична оцінка. В окопах тисяч 200
30.04.2026 09:38 Ответить
Читав а УП інтерв'ю з засновником Лазарс Груп. Він приводив статистику. Є 300 груп які збивають шахеди, з них 100 груп збили більше 10 шахедів за 25р., 30 груп до 10, а 170 груп за весь 25рік жодного. Він висновок не робить, але він приходить сам- або рукожопів набрали, або, я думаю так і є- бумажні групи(які сидять дома, а на бумазі на бойових постах, а їх зарплатню палкан отримує з нас.фіном). Так те що на бумазі- ще не означає, що реально існує.
30.04.2026 10:07 Ответить
От ці групи з нульовою результативністю і підуть на нуль.
30.04.2026 10:17 Ответить
Отак відразу і на нуль?! А гроші за що плочені?
30.04.2026 10:25 Ответить
От на нулі і повернуть свої гроші.
30.04.2026 10:34 Ответить
А ти заміниш ті групи та покажеш 100% результативність. Е місця де проліт шахедів нульовий,але иам е мвг,і те місце визначене як саме оптімальне для роботи мвг та захисту міста, кретичної інфраструктури ,і те що там не пролітають шахеди то не провина мвг,але коли вони там полетять,а мвг там не буде,там напевне будеш ти ,та будеш збивати шахеди своїми висерами в коментах,розумник блд.
30.04.2026 13:03 Ответить
Ти мабуть у школі погано вчився. По перше - заміню і ще 1000 знайдуться з тобою помінятися передок на вогневу групу (дома, біля хати), навіть не сумнівайся, у чергу будуть стояти. Друге- є така наука теорія вирогідності, ну не може, щоб шахеди завжди летіли по одному маршруту, де їх постійно збивають ті 100 МВГ, а біля інших, яких у приблизно в два раза більше не літять. Ну місяць, два не літять , а от цілий рі(це число 365), то це вже за ймовірністю - піз.деж.
30.04.2026 18:30 Ответить
"Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення - невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України Джерело: https://censor.net/ua/n4000728
Хто буде контролером і скільки вже покарали за пройопи?Пам*ятаю,як цей клоун звітува про курську авантюру,позиції втрачені,а він ще тримає.Цей хєр повинен бути під військовим трибуналом вже давно.
30.04.2026 09:37 Ответить
контролювати будуть, оті зашкварені тцкуни, котрих, типу як покарання, відправляють на нуль.
всім є посада і зарплатня.
30.04.2026 09:41 Ответить
Ніхто з бійців за хату гроші не бере окрім випадків, коли бійці самі знімають бо там умови кращі або їх "розводять" на гроші командування підрозділу. Ніхто пішком до хати чи з хати на позицію неходить. Так, є відстань , яку треба подолати пішки, а далі завжди транспортом возять.
30.04.2026 10:43 Ответить
"Ніхто з бійців за хату гроші не бере"
🤣
30.04.2026 15:14 Ответить
"За порушення - невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України.

для того, щоб проводити ротацію за графіком необхідно мати фізичну можливість її провести.
а залякування може призвести до того, що в спробі здійснити цю "обов'язкову ротацію" буде покладено чимало військових, які просто не зможуть дістатися позицій.
30.04.2026 09:39 Ответить
Ти правий! Багато хто не хоче виходити з позицій,бо це ще небезпечніще,ніж на позиціях!
30.04.2026 09:43 Ответить
так і відбувається!!!!
бо, саме тяжке та небезпечне, це дорога до позицій.

черговий тупорилий командир, що б не порушувати наказ, буде відправляти на заміну, по графіку.
в ясний день, через відкрите поле.
30.04.2026 09:44 Ответить
Ну так в наказі йдеться: не пізніше місяця після перебування на позиції два місяця. Тобто дається місяць часу на ротацію. Невже за місяць не буде " гарної" погоди?
30.04.2026 10:47 Ответить
Після нової порції міндічгейту починається черговий рух гавна в ополонці. Скоро будуть знову міняти ефективних менеджерів на посадах, шмигалів на фьодорових
30.04.2026 09:42 Ответить
І логіка підбору кадрів там доволі проста: у кого липкіші руки та у лексиконі нема слова "нєт".
30.04.2026 09:47 Ответить
НУ ДА НУ ДА НУ ДА - в нас же працюють закони
30.04.2026 09:43 Ответить
І ким ротувати збирається пан Сирський? Серйозними та діловими хлопцями у темних окулярах, "в расцвєтє сіл", з наших кафешок та барів?
30.04.2026 09:43 Ответить
Це називається умити руки. Він такий хороший віддав наказ. Якщо не виконають не його проблеми. Не просто так по півтора року сидять в окопах, царським указом це не вилікуєш за один день.
30.04.2026 09:45 Ответить
******** і забув.Ішак майже кожного дня щось підписує потужне
30.04.2026 09:48 Ответить
Навіть не знаю - це добре чи погано. Для військових добре, вони вже давно втомилися, а для нас погано, бо підуть специ.
30.04.2026 09:56 Ответить
Приказ хороший, но как он будет выполняться и не увеличит ли он количество сзч...
30.04.2026 10:01 Ответить
Уявляю скількох вб'ють під час кожного переміщення
Це ж зелені полудурки. Вони нічого нормального зробити не можуть
30.04.2026 10:02 Ответить
а 2 місяці на нулі це в твойому розумінні норм??????
30.04.2026 10:14 Ответить
Для "особливих" військових нормально. Там не сказано на нулі. А на передовій. А це поняття дуже розмите. Відпочиватимуть вибрані. Ті хто сидів без їжі і води по 8 місяців, так і сидітимуть.
30.04.2026 10:23 Ответить
передок це і є нуль!!!! який довбень буде проводити ротацію підрозділів через 2 місяці. баришня краще йдіть щось штопайте а не лізте в ті питання в яких ви нуль.....
30.04.2026 10:46 Ответить
У вас ще може і чітка лінія фронту є ? Не вигадуйте
30.04.2026 10:48 Ответить
не вигадувати що? і до чого тут "чітка лінія фронту"???
лінія фронту пролягає фактично по СПшкам, але коли по 2 місяці там не міняють хлопців, то це часто стає тил підорський, а потім ми бачимо розстріли полонених...
не знаєш сиди мовчки
30.04.2026 11:47 Ответить
Передок це передок а нуль це нуль.
30.04.2026 10:51 Ответить
а ну тепер поясни мені де тоді передок на якому ти був??????
ми завжди ходили на нуль/передок, не позорся
30.04.2026 11:44 Ответить
Який молодець, ще б роз'яснив, яким чином командир повинен забезпечити виконання цього наказу в умовах наявності кілл-зон до 30 км в глибину від ЛБЗ та наявності другого наказу від того ж просирського про недопустимість втрати жодної позиції.
30.04.2026 10:04 Ответить
це не про ротації підрозділів, а про перебування на нулі. Якщо раніше командири намагались як найшвибше провести заміну, то тепер будуть тягнути до 2 місяців посилаючись на наказ цього довбня
30.04.2026 10:13 Ответить
У вас хоч якийсь знайомий є в армії? командири намагались як найшвибше провести заміну- це з фантастики
30.04.2026 10:20 Ответить
найшвидше мається на увазі тиждень-два (у 22-23 взагалі заходили на 3 доби)
і так побратимів залишилось, дякую Богам, ще богато живих у ЗСУ (сам звільнений по ВЛК)
А Ви десь служите чи в польському котлі?
30.04.2026 10:41 Ответить
тобто сирський узаконив перебування на нілі 2 місяці?
як кзала говорящалошадь - деб!л бл@дь
30.04.2026 10:10 Ответить
Майже половина втрат особового складу це при спробі добратися до позиції або при ротації. Російські ФПВ дрони ждуни наносять дуже багато втрат
30.04.2026 10:18 Ответить
Дуже розумне рішення. За два місяці обов'язково буде день з сильним дощем або з туманом, або з сильним вітром коли російські ФПВ не можуть перешкодити ротації. Зараз у росіян стратегія на знищення наших важких дронів, які приносять їжу та **********, щоб змусити покинути позицію і тому кількість голодувань буде лише збільшуватись
30.04.2026 10:16 Ответить
В реальності нічого не змінеться, тіко два місяця будцть платити бойові, місяць не будуть.
30.04.2026 10:44 Ответить
Невигадуйте, платити будуть по факту.
30.04.2026 10:54 Ответить
"Головком заявив, що командири мають забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця."

Джерело: https://censor.net/ua/n4000728

Тобто, фактично до 90 днів можуть тримати бійців на передовій, але в голосних заявах будемо чути про 2 місяці.
Не можуть не прибрехати.
30.04.2026 11:02 Ответить
Так а скільки днів відпочинку після передової? 2 місяці, потім день-два відпочинку і знову на передову?.....Розповідав Син, як їх кидали на нуль через два дні після виходу з нуля, бо відправляти не було кого....
30.04.2026 11:32 Ответить
В нас те саме було: приїхали з позиції, помились, побрились й на наступний день всіх "запросили" назад. Підрозділ збунтувався, приїхало якесь жирне чмо зі штабу й дві години верещало й лякало трибуналом, тюрмою й так далі. У підсумку, на позицію на наступний день поїхало буквально декілька людей, решта у СЗЧ й ще деяка частина заявила, що вони хворі, поїхали на ВЛК, звідки половина так само пішла у СЗЧ. Підрозділ, як бойова одиниця по суті перестав існувати. Через деякий час з БЗВП привезли нове "м"ясо" й все пішло по новому колу. Отак й воюємо.
30.04.2026 15:46 Ответить
Дякую Захиснику....Бережіть себе❤️ Бажаю Вам повернення живим та здоровим до родини.
30.04.2026 21:55 Ответить
Все що Ви вище написали, майже слово в слово у підрозділі Сина...
30.04.2026 21:58 Ответить
СБУ в окопи не піде, не для того мати ці квіточки ростила.
30.04.2026 12:09 Ответить
Дуже легко провести ротацію: 100 тис. ветеранів моментально ідуть з певним періодом відпочинку в тил на робочі місця прокурорів, суддів, митників, інших держслужбовців, в силові структури, а прокурори, судді, митники, держслужбовці та силовики заходять на робочі місця в окоп. Тим більше, що всі ці тиловики вже присяги давали народу України, більшість з них вміє користуватися зброєю і таким чином їх адаптація на фронті буде швидкою і безболісною.
30.04.2026 12:31 Ответить
Так беріть і робіть ротацію з тиловиків яких вже більше 700 тисяч! В окопи в ті хто був в окопах в тил на два місяці і так по колу, це потрібно давно вже зробити
30.04.2026 12:52 Ответить
А які ресторани та нічні клуби входять до списку " передова"
30.04.2026 13:33 Ответить
Головнокомандуючий ЗВУ москаль, такий цирк від кралврала ЗЄлі?
30.04.2026 15:43 Ответить
КЦПе ******
30.04.2026 19:00 Ответить
Теорія і практика -різні речі.
30.04.2026 19:09 Ответить
Старый армейский анекдот - " Сегодня буде смена белья - Ура- Не ура, а первая рота меняется с третьей")
30.04.2026 19:33 Ответить
СУПЕР!
НАРЕШТІ ЦЕ ВІДБУЛОСЬ!
ПРОДОВЖЕННЯ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
ВЕРХОВНА РАДА ПОГОДИЛА!
Посилюйте мобілізацію, шановні!
Припиніть нарешті клонувати щоразу на 90 днів фейкові відстрочкі від мобілізації для так званих "молодиків-вчителів"призовного віку, що нікого вже давно не вчать, "учнів 25+", які вже давно нічому не вчаться, й решті так званих прихдібал-відстрочників!
Иобілізація по-максимуму, ось за яких умов все це можливе!
30.04.2026 19:49 Ответить
Ці балаболи вже і відпустки гарантовані і ще багато чого наобіцяли. Язиком. А вреалі - безправні раби, а з рабами можна робити все що хочеш. Службова необхідність.
30.04.2026 21:05 Ответить
самое ведь главное

будут ли ротации с вийськовымы тцк или это другое?
30.04.2026 22:17 Ответить
Віри оцьому головкому нема, те що він сказав чи наказав до одного місця, кожна бригада чи полк чи будь яке формування це держава в державі де діють свої їх внутрішні закони, накази, розпорядки і інше, командир там цар і бог без перебільшення, як він сказав так і буде, місяць два три чи пів року без ротацій на передової - пофіг.
01.05.2026 00:41 Ответить
Цей запізнілий указ скоріше для того, щоб врятувати шкуру сирка. Смертний удар по ЗСУ вже давно завдан
01.05.2026 00:49 Ответить
 
 