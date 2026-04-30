Сырский подписал приказ о ротации: военные будут на передовой не более 2-х месяцев

Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий. Существенно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.



С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой", - говорится в сообщении.

Главком заявил, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

Дополнительные обязательные требования

прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, завершившим выполнение боевых задач;

своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.

"Соблюдение требований приказа будет находиться под жестким контролем. За нарушение - неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВС Украины.



Своевременная ротация - это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и устойчивости обороны.



Приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на передовой", - подытожил Сырский.

Что предшествовало?

Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении — на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

