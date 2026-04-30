Сырский подписал приказ о ротации: военные будут на передовой не более 2-х месяцев
Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий. Существенно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.
С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на передовой", - говорится в сообщении.
Главком заявил, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.
Дополнительные обязательные требования
- прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, завершившим выполнение боевых задач;
- своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи на позициях.
"Соблюдение требований приказа будет находиться под жестким контролем. За нарушение - неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВС Украины.
Своевременная ротация - это не только вопрос организации службы, это вопрос сохранения жизни наших воинов и устойчивости обороны.
Приказ обязателен к исполнению для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на передовой", - подытожил Сырский.
Что предшествовало?
- Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении — на позициях систематически нет еды и питьевой воды.
- В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поліціянтів, ТЦКунів, прокурорів , суддів , податківців та інше обслугу сіонЦАРЯ та всіх тих СлугТогоНароду "міндічей-умєрових" ніхто , звісно, чіпати ніхто не буде !
Хоча , можливо , ще додадут до ТЦК 15...20 тисяч "мобілізаторів" - щоб інтенсівніше "мобілізували" залишки 40+ та 50+ ... а може вже приймуть рішення по створенню ЗЕфолькштурму і почнуть "мобилізовувати" 60+ ?!
Життя в Країні Мрій ЗЕленського стає все цікавіше!
Кажуть що є багато пенсіонерів із офіцерським званням. Цих можна у окопи відправляти щоб першими показували як треба вступати у бій на 2 місяць на нулі.
А ще можна з/п держслужбовцям та депутатам ВР омежити рівнем мімальної з/п, а кошти які вивільняться витратити на закордонних громадян яких можна залучити до лав ЗСУ, краще до нас ніж до ворога вони підуть служити.
Хто буде контролером і скільки вже покарали за пройопи?Пам*ятаю,як цей клоун звітува про курську авантюру,позиції втрачені,а він ще тримає.Цей хєр повинен бути під військовим трибуналом вже давно.
всім є посада і зарплатня.
неможливо змінитися, бо погода погана.
(хороша погода, це коли сніг, дощ, а краще туман)
то ж сидиш у блінчіку, 60+ діб.
потім зміна. тиждень на відпочинок і знову у блінчік.
при тому, що хата, для відпочинку, знімається за гроші солдат, та вже і не так далеко від нуля.
бо, чим далі, тим довше йти. а, точніше бігти, прислуховуючись та ховаючись під деревами.
🤣
для того, щоб проводити ротацію за графіком необхідно мати фізичну можливість її провести.
а залякування може призвести до того, що в спробі здійснити цю "обов'язкову ротацію" буде покладено чимало військових, які просто не зможуть дістатися позицій.
бо, саме тяжке та небезпечне, це дорога до позицій.
черговий тупорилий командир, що б не порушувати наказ, буде відправляти на заміну, по графіку.
в ясний день, через відкрите поле.
Це ж зелені полудурки. Вони нічого нормального зробити не можуть
лінія фронту пролягає фактично по СПшкам, але коли по 2 місяці там не міняють хлопців, то це часто стає тил підорський, а потім ми бачимо розстріли полонених...
Тобто, фактично до 90 днів можуть тримати бійців на передовій, але в голосних заявах будемо чути про 2 місяці.
Не можуть не прибрехати.
будут ли ротации с вийськовымы тцк или это другое?