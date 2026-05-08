Заменять военных на передовых позициях должны не позднее чем через 2 месяца пребывания, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ постепенно переходят от мобилизационной к контрактной модели комплектования.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Особое внимание уделяем вопросам мобилизации и рекрутинга. Работаем над реализацией инициативы Президента Украины по постепенному переходу войск от мобилизационной к контрактной модели комплектования", — заявил он.

По итогам совещания Сырский определил задачу подготовить конкретные предложения Генерального штаба относительно новых форматов контрактной службы.

"Также уже разработана и подписана инструкция об обязательной замене военнослужащих на передовых позициях — не позднее чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию", — добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырский подписал приказ о ротации: военные будут на передовой не более 2 месяцев

Что предшествовало?

Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении — на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина мобилизует до 35 тыс. человек в месяц. Военные устали, нужна ротация, — Зеленский