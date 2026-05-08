Заменять военных на передовых позициях должны не позднее чем через 2 месяца пребывания, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ постепенно переходят от мобилизационной к контрактной модели комплектования.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Особое внимание уделяем вопросам мобилизации и рекрутинга. Работаем над реализацией инициативы Президента Украины по постепенному переходу войск от мобилизационной к контрактной модели комплектования", — заявил он.
По итогам совещания Сырский определил задачу подготовить конкретные предложения Генерального штаба относительно новых форматов контрактной службы.
"Также уже разработана и подписана инструкция об обязательной замене военнослужащих на передовых позициях — не позднее чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию", — добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении — на позициях систематически нет еды и питьевой воды.
- В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да ви знущаєтесь!
Ще, Сирок, скажи, що за порушення інструкції буде кримінальна відповідальність. Ага...
А журнал "регістрації виконання інструкції" і журнал періодичного "ознайомлення з інструкцією" вже друкуються? Чи, як завжди, доведеться переробляти існуючі?
А як же наказ Головнокомандуючого? Чи без інструкції він не обов'язковий до виконання? А що про це каже "Статут..."?
Стільки питань, але... Хто служив в "совку", той в цирку не смієтся (с)
Генерал Петен під Верденом наказав проводити ротацію французських солдат через 10 днів:
10 - на нулі,
10 - на другій лінії
10 - в тилу на відновленні
.
ну, це звісно, як що вийде з позиції без води та їжі!
А комплекси ППО мають бути рівня патріотів щоб могли збивати Іскандери. Друге малі дрони легко дістануть такий дорогий комплекс і їх важко збити.
Намі потрібна балістика типу Грім2 щоб бити по аеродромах, судячи по знімках орки складають літаки впритул.
ЯК його ще земля носить???(((
Де твоя повна, безвідстрочкова,
безумована мобілізація військовозобов'язаних в Україні!?
70% рекрутів ховаються в освіті, решта в СЗЧ!
...здіти не ящики ворочать.
Сырскому Зеленский дал армию и сказал какие тыловые части не трогать чтобы господа от туда так же не попали на 0. Так же было и при потужном Валере. С тыловых частей где чалятся всякие квартальные и прочие мажоры, нарабатывая на убд и так далее практически никто до окопов не попал.
Чем и главное как остается Сырскому воевать?