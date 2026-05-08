РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Ротация военных Мобилизация в Украине
1 567 25

Заменять военных на передовых позициях должны не позднее чем через 2 месяца пребывания, - Сырский

зсу

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ постепенно переходят от мобилизационной к контрактной модели комплектования.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Особое внимание уделяем вопросам мобилизации и рекрутинга. Работаем над реализацией инициативы Президента Украины по постепенному переходу войск от мобилизационной к контрактной модели комплектования", — заявил он.

По итогам совещания Сырский определил задачу подготовить конкретные предложения Генерального штаба относительно новых форматов контрактной службы.

"Также уже разработана и подписана инструкция об обязательной замене военнослужащих на передовых позициях — не позднее чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию", — добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырский подписал приказ о ротации: военные будут на передовой не более 2 месяцев

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина мобилизует до 35 тыс. человек в месяц. Военные устали, нужна ротация, — Зеленский

Автор: 

ротация (268) военнослужащие (6455) демобилизация (162) Александр Сырский (896)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Інструкція????
Да ви знущаєтесь!
Ще, Сирок, скажи, що за порушення інструкції буде кримінальна відповідальність. Ага...
А журнал "регістрації виконання інструкції" і журнал періодичного "ознайомлення з інструкцією" вже друкуються? Чи, як завжди, доведеться переробляти існуючі?

А як же наказ Головнокомандуючого? Чи без інструкції він не обов'язковий до виконання? А що про це каже "Статут..."?

Стільки питань, але... Хто служив в "совку", той в цирку не смієтся (с)
показать весь комментарий
08.05.2026 19:27 Ответить
+6
совєцькому про-сирському варто було б подивитись документальне кіно (якщо він хрєново вчився в академії генштабу):
Генерал Петен під Верденом наказав проводити ротацію французських солдат через 10 днів:

10 - на нулі,
10 - на другій лінії
10 - в тилу на відновленні

.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:29 Ответить
+6
...місяць дома з сім'єю. Тварі фашистські - позабирали батьків від дітей, поробили рабами і навіть бачитись з сім'ями вже п'ятий рік не дають.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Інструкція????
Да ви знущаєтесь!
Ще, Сирок, скажи, що за порушення інструкції буде кримінальна відповідальність. Ага...
А журнал "регістрації виконання інструкції" і журнал періодичного "ознайомлення з інструкцією" вже друкуються? Чи, як завжди, доведеться переробляти існуючі?

А як же наказ Головнокомандуючого? Чи без інструкції він не обов'язковий до виконання? А що про це каже "Статут..."?

Стільки питань, але... Хто служив в "совку", той в цирку не смієтся (с)
показать весь комментарий
08.05.2026 19:27 Ответить
совєцькому про-сирському варто було б подивитись документальне кіно (якщо він хрєново вчився в академії генштабу):
Генерал Петен під Верденом наказав проводити ротацію французських солдат через 10 днів:

10 - на нулі,
10 - на другій лінії
10 - в тилу на відновленні

.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:29 Ответить
...місяць дома з сім'єю. Тварі фашистські - позабирали батьків від дітей, поробили рабами і навіть бачитись з сім'ями вже п'ятий рік не дають.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:32 Ответить
Глловне питання ХТО? ХТО буде міняти? Ті самі що були там два місяці тому? І рік тому? І чотири роки тому? Може пора вже відновити справедливість і міняти військових гражданськими?
показать весь комментарий
08.05.2026 19:30 Ответить
ні.
показать весь комментарий
09.05.2026 00:01 Ответить
а, хто не буде виконувати інструкції від сирського, той буде відгамселений на шикуванні, з криком цілуй ноги верховному зеленому холую!
ну, це звісно, як що вийде з позиції без води та їжі!
показать весь комментарий
08.05.2026 19:34 Ответить
Краще б Сцирський розповів,а де ППО для захисту Слов'янська(Сьогодні місцевий показував відео,як москальський літак заходить для скиду КАБів((
показать весь комментарий
08.05.2026 19:36 Ответить
Та там реально немає чим, захід не дає ракет що можуть збивати орківські винищувачі, ескалація.

А комплекси ППО мають бути рівня патріотів щоб могли збивати Іскандери. Друге малі дрони легко дістануть такий дорогий комплекс і їх важко збити.

Намі потрібна балістика типу Грім2 щоб бити по аеродромах, судячи по знімках орки складають літаки впритул.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:47 Ответить
Чувак знімав то відео телефоном(Навіть Буком можна легко було збити((
показать весь комментарий
08.05.2026 19:50 Ответить
Ми так більшість буків і просрали, орки мають багато безпілотників моніторять в глиб до 60 км. Легко знайдуть той бук і пусять по ньому Іскандер.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:53 Ответить
Ну,то лапати Каби((Або,Сцирському сказали,що ми "нє уйдьом с данбаса, а сдєлаєм від ,что нє смаглі"(((
показать весь комментарий
08.05.2026 19:59 Ответить
ЯКЕ ж узьке УЙОЬЬИЩЕ(((.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:38 Ответить
робить УСЕ можливе і неможливе для знищення спочатку СВ а зараз ЗСУ в цілому - гавнокомандувач з мізками як у останньої курки і нарративами узького міра в думках((.
ЯК його ще земля носить???(((
показать весь комментарий
08.05.2026 19:41 Ответить
тварожнікав, на якому каркуляторі ти це порахував? як там родичі на расіі?
показать весь комментарий
08.05.2026 19:43 Ответить
Ааа, ну раз должны то наверняка так оно и будет...
показать весь комментарий
08.05.2026 19:58 Ответить
Кем менять? Если в бригадах некомплект, а мобилизация просрана Зеленским, то кем менять? Очередной популистский высер.
показать весь комментарий
08.05.2026 20:01 Ответить
А Данило Яковлев каже, неможливо зараз проводити ротацію кожні 2 місяці. А Сирський підписав такий указ. То виходить, його указ - це порожній звук? Це вже за межею! Мають нас всіх за повних дурнів? І ще й при тому, що нема ніяких кроків щодо мобілізації силовиків, охоронців, молодих відставників, офіцерів, з переводу биків з тилових частин на фронт. ТЦКшники апріорі не нахапають стільки людей, як би не полювали на хворих і непридатних і не проламували людям голови і не казали, що сам.
показать весь комментарий
08.05.2026 20:11 Ответить
Наш Герасимов.
показать весь комментарий
08.05.2026 20:11 Ответить
Сирський!
Де твоя повна, безвідстрочкова,
безумована мобілізація військовозобов'язаних в Україні!?
70% рекрутів ховаються в освіті, решта в СЗЧ!
показать весь комментарий
08.05.2026 20:17 Ответить
Ка только баб начнут в армию призывать, так и прям вот сразу. Все, все пойдут.
показать весь комментарий
08.05.2026 20:58 Ответить
Чужими руками жар загрібать...?
...здіти не ящики ворочать.
показать весь комментарий
08.05.2026 20:54 Ответить
Ішак на пятому році великої війни врешті зрозумів, що здати країну не вдасться. Тож і надалі імітує "боротьбу".
показать весь комментарий
08.05.2026 21:24 Ответить
ну давайте честно говорить.

Сырскому Зеленский дал армию и сказал какие тыловые части не трогать чтобы господа от туда так же не попали на 0. Так же было и при потужном Валере. С тыловых частей где чалятся всякие квартальные и прочие мажоры, нарабатывая на убд и так далее практически никто до окопов не попал.

Чем и главное как остается Сырскому воевать?
показать весь комментарий
08.05.2026 22:58 Ответить
ось цього кацапа не банять
показать весь комментарий
09.05.2026 00:02 Ответить
 
 