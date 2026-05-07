Наиболее активно оккупанты атаковали на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Начались 1534-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 78 авиационных ударов, сбросив 256 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9317 дронов-камикадзе и осуществил 2696 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 67 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Толстодубово и Голубовка.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, артиллерийскую систему и еще один важный объект врага.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес шесть авиационных ударов с применением 17 КАБ, осуществил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – с применением РСЗО. Зафиксировано две штурмовые операции врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Старицы и в сторону Липцев, Лимана, Избицкого, Малой Волчьей, Симиновки, Зеленого, Вильчи.

На Купянском направлении враг атаковал десять раз, в сторону Куриловки, Песчаного, Новоплатоновки и в районах Боровской Андреевки, Радьковки, Петропавловки.

На Лиманском направлении противник 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Надия, Ставки, Ямполь и в сторону Лимана, Новосергиевки, Озерного, Твердохлибово.





На Славянском направлении агрессор штурмовых действий не проводил.



На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещиевка, Степановка и в сторону Константиновки, Новопавловки, Торецкого, Софиевки.







На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Сергеевка, Молодецкое, Новый Донбасс.





На Александровском направлении противник атаковал дважды, в сторону Вербового и Новогригоровки.





На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку в районах Злагоды, Доброполья, Староукраинки, Зеленого, Рыбного и в сторону населенных пунктов Горкое, Гуляйпольское, Прилуки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Щербаков.





На Приднепровском направлении противник проводил две атаки в сторону Антоновки и острова Белогрудый.





На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.



Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.



Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также уничтожено шесть боевых бронированных машин, 61 артиллерийская система, одна реактивная система залпового огня, два средства ПВО, четыре наземных робототехнических комплекса, 1851 беспилотный летательный аппарат, 233 единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага.