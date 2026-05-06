Бойцы 66 ОМБ уничтожили реактивную систему залпового огня из КНДР. ВИДЕО
Операторы беспилотных систем батальона "Kassta" уничтожили на Лиманском направлении реактивную систему залпового огня иностранного производства, которую использовали российские войска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в 66-й отдельной механизированной бригаде имени князя Мстислава Храброго.
Как обнаружили установку
Оккупанты пытались замаскировать РСЗО, накрыв ее ветками в роще.
Однако украинские военные смогли быстро демаскировать цель с помощью дронов.
"Точный бросок из Heavy Shot полностью раскрыл маскировку", – отметили в бригаде.
Что именно уничтожили
После обнаружения цели выяснилось, что речь идет о РСЗО Type-75, которая имеет происхождение из Северной Кореи.
Последующие удары FPV-дронами окончательно вывели установку из строя.
Что происходит на направлении
В бригаде подчеркнули, что продолжают системно уничтожать вражескую артиллерию на этом направлении.
"Воины 66 ОМБр продолжают свою охоту на вражескую артиллерию", – подчеркнули военные.
