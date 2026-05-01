ДШВ ВСУ ликвидировали более 3 тысяч оккупантов за месяц

В течение апреля 2026 года подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Командование ДШВ ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сколько потерь за месяц

По официальным данным, общие потери противника составили 3112 человек. Из них 1910 – ликвидированы, еще 1200 получили ранения, двое попали в плен.

Также украинские военные уничтожили тысячи беспилотников различных типов – всего 6729 единиц, среди которых 3744 FPV-дрона.

Какая техника уничтожена

Помимо живой силы, значительные потери понесла и техника противника. В частности, уничтожено 58 артиллерийских систем, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и 42 единицы специальной техники.

Также ликвидировано 171 единица легкой мобильной техники, включая квадроциклы и мотоциклы, и 133 автомобиля.

Что говорят в ДШВ

"Каждое уничтоженное средство противника – это спасенные жизни украинских воинов и гражданских лиц. Десантно-штурмовые войска ВС Украины продолжают уничтожать врага и приближать нашу победу", – подчеркнули в командовании.

Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи на самых сложных участках фронта, снижая боевые возможности противника.

