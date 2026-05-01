ДШВ ВСУ ликвидировали более 3 тысяч оккупантов за месяц
В течение апреля 2026 года подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Командование ДШВ ВСУ.
Сколько потерь за месяц
По официальным данным, общие потери противника составили 3112 человек. Из них 1910 – ликвидированы, еще 1200 получили ранения, двое попали в плен.
Также украинские военные уничтожили тысячи беспилотников различных типов – всего 6729 единиц, среди которых 3744 FPV-дрона.
Какая техника уничтожена
Помимо живой силы, значительные потери понесла и техника противника. В частности, уничтожено 58 артиллерийских систем, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и 42 единицы специальной техники.
Также ликвидировано 171 единица легкой мобильной техники, включая квадроциклы и мотоциклы, и 133 автомобиля.
Что говорят в ДШВ
"Каждое уничтоженное средство противника – это спасенные жизни украинских воинов и гражданских лиц. Десантно-штурмовые войска ВС Украины продолжают уничтожать врага и приближать нашу победу", – подчеркнули в командовании.
Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи на самых сложных участках фронта, снижая боевые возможности противника.
