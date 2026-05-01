ДШВ ЗСУ ліквідували понад 3 тисячі окупантів за місяць

Упродовж квітня 2026 року підрозділи Десантно-штурмових військ ЗС України завдали значних втрат російським окупантам у живій силі та техніці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Командування ДШВ ЗСУ.

Скільки втрат за місяць

За офіційними даними, загальні втрати противника становили 3112 осіб. Із них 1910 – ліквідовані, ще 1200 отримали поранення, двоє потрапили в полон.

Також українські військові знищили тисячі безпілотників різних типів – загалом 6729 одиниць, серед яких 3744 FPV-дрони.

Яку техніку знищено

Окрім живої сили, значних втрат зазнала й техніка противника. Зокрема, знищено 58 артилерійських систем, 3 танки, 5 бойових броньованих машин та 42 одиниці спеціальної техніки.

Також ліквідовано 171 одиницю легкої мобільної техніки, включно з квадроциклами та мотоциклами, і 133 автомобілі.

Читайте: РФ стягує резерви під Часів Яр у зв’язку з погіршенням погодних умов, - 24 ОМБр. ВIДЕО

Що кажуть у ДШВ

"Кожен знищений засіб противника – це врятовані життя українських воїнів і цивільних громадян. Десантно-штурмові війська ЗС України продовжують нищити ворога та наближати нашу перемогу", – наголосили у командуванні.

Українські десантники продовжують виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, знижуючи бойові можливості противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили штурм біля Ставок – за добу 41 атака ворога