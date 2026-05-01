ДШВ ЗСУ ліквідували понад 3 тисячі окупантів за місяць
Упродовж квітня 2026 року підрозділи Десантно-штурмових військ ЗС України завдали значних втрат російським окупантам у живій силі та техніці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Командування ДШВ ЗСУ.
Скільки втрат за місяць
За офіційними даними, загальні втрати противника становили 3112 осіб. Із них 1910 – ліквідовані, ще 1200 отримали поранення, двоє потрапили в полон.
Також українські військові знищили тисячі безпілотників різних типів – загалом 6729 одиниць, серед яких 3744 FPV-дрони.
Яку техніку знищено
Окрім живої сили, значних втрат зазнала й техніка противника. Зокрема, знищено 58 артилерійських систем, 3 танки, 5 бойових броньованих машин та 42 одиниці спеціальної техніки.
Також ліквідовано 171 одиницю легкої мобільної техніки, включно з квадроциклами та мотоциклами, і 133 автомобілі.
Що кажуть у ДШВ
"Кожен знищений засіб противника – це врятовані життя українських воїнів і цивільних громадян. Десантно-штурмові війська ЗС України продовжують нищити ворога та наближати нашу перемогу", – наголосили у командуванні.
Українські десантники продовжують виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, знижуючи бойові можливості противника.
