РФ стягує резерви під Часів Яр у зв’язку з погіршенням погодних умов, - 24 ОМБр. ВIДЕО

Російські війська використовують погіршення погодних умов для перекидання резервів і налагодження логістики поблизу Часового Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

Дії противника

За даними військових, протягом тижня окупанти активно підтягували резерви та намагалися налагодити постачання своїх позицій.

Для цього вони використовували дощ і погану видимість.

Втрати ворога

Водночас підрозділи ЗСУ ліквідували 21 російського військового.

Ще 24 окупанти дістали поранення.

Уражена техніка та цілі

За сім днів Сили оборони уразили значну кількість техніки та об’єктів противника.

Зокрема, знищено або пошкоджено 359 безпілотників, танк і сім артилерійських гармат.

Також уражено автомобілі, мотоцикли, квадроцикли, наземні роботизовані комплекси, антени зв’язку, засоби радіоелектронної боротьби, польові склади та фортифікаційні споруди.

і знову негода?
показати весь коментар
28.04.2026 11:52 Відповісти
Ну звісно. Якби було 30+ та штиль,то кацапи б резерви не стягували. Засмагали би на шизлонгах.
показати весь коментар
28.04.2026 11:56 Відповісти
Для ГШ люба погода погана.Не розумію-геніальність касабів чи ********** командування ЗСУ.
показати весь коментар
28.04.2026 12:02 Відповісти
уявляєте, дрони погано літають коли пориви вітру більше 20 м\с
показати весь коментар
28.04.2026 12:21 Відповісти
 
 