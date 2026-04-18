Зірвано прорив військ РФ у районі Часового Яру, - 24 ОМБр. ВIДЕО

Окупанти пішли на прорив у смузі 24 ОМБр у районі м.Часів Яр, застосувавши 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

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Прорив зірвано

Як зазначається, розвідка, дрони, артилерія та піхота бригади спрацювали злагоджено.

Прорив зірвано. Противник успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

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Втрати військ РФ

За даними бригади, війська РФ під час спроби прориву зазнали втрат.

Підтверджені втрати ворога:

1 ББМ знищено, 1 пошкоджено;

10 мотоциклів і 2 квадроцикли уражено;

6 окупантів ліквідовано, 6 поранено.

"Бій за місто триває", - додали в 24 ОМБр.

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