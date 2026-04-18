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Зірвано прорив військ РФ у районі Часового Яру, - 24 ОМБр. ВIДЕО
Окупанти пішли на прорив у смузі 24 ОМБр у районі м.Часів Яр, застосувавши 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Прорив зірвано
Як зазначається, розвідка, дрони, артилерія та піхота бригади спрацювали злагоджено.
Прорив зірвано. Противник успіху не мав", - йдеться у повідомленні.
Втрати військ РФ
За даними бригади, війська РФ під час спроби прориву зазнали втрат.
Підтверджені втрати ворога:
- 1 ББМ знищено, 1 пошкоджено;
- 10 мотоциклів і 2 квадроцикли уражено;
- 6 окупантів ліквідовано, 6 поранено.
"Бій за місто триває", - додали в 24 ОМБр.
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