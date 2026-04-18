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Сорван прорыв войск РФ в районе Часова Яра, - 24 ОМБр. ВИДЕО
Оккупанты предприняли попытку прорыва в зоне ответственности 24-й ОМБр в районе г. Часов Яр, задействовав 5 БТР, танк, 10 мотоциклов и квадроциклы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Прорыв сорван
Как отмечается, разведка, дроны, артиллерия и пехота бригады сработали слаженно.
Прорыв сорван. Противник не добился успеха", - говорится в сообщении.
Потери войск РФ
По данным бригады, войска РФ во время попытки прорыва понесли потери.
Подтвержденные потери врага:
- 1 ББТ уничтожено, 1 повреждено;
- 10 мотоциклов и 2 квадроцикла поражены;
- 6 оккупантов ликвидировано, 6 ранено.
"Бой за город продолжается", - добавили в 24 ОМБр.
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