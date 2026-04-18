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Сорван прорыв войск РФ в районе Часова Яра, - 24 ОМБр. ВИДЕО

Оккупанты предприняли попытку прорыва в зоне ответственности 24-й ОМБр в районе г. Часов Яр, задействовав 5 БТР, танк, 10 мотоциклов и квадроциклы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

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Прорыв сорван

Как отмечается, разведка, дроны, артиллерия и пехота бригады сработали слаженно.

Прорыв сорван. Противник не добился успеха", - говорится в сообщении.

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Потери войск РФ

По данным бригады, войска РФ во время попытки прорыва понесли потери.

Подтвержденные потери врага:

  • 1 ББТ уничтожено, 1 повреждено;
  • 10 мотоциклов и 2 квадроцикла поражены;
  • 6 оккупантов ликвидировано, 6 ранено.

"Бой за город продолжается", - добавили в 24 ОМБр.

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Автор: 

ликвидация (4491) Донецкая область (12672) 24 омб имени князя Данила Галицкого (294) Часов Яр (425) Бахмутский район (857)
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