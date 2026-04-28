РФ стягивает резервы под Часов Яр из-за непогоды - ВСУ уничтожили сотни целей. ВИДЕО
Российские войска используют ухудшение погодных условий для переброски резервов и налаживания логистики в районе Часова Яра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила.
Действия противника
По данным военных, в течение недели оккупанты активно подтягивали резервы и пытались наладить снабжение своих позиций.
Для этого они использовали дождь и плохую видимость.
Потери противника
В то же время подразделения ВСУ ликвидировали 21 российского военного.
Еще 24 оккупанта получили ранения.
Поражена техника и цели
За семь дней Силы обороны поразили значительное количество техники и объектов противника.
В частности, уничтожено или повреждено 359 беспилотников, танк и семь артиллерийских орудий.
Также поражены автомобили, мотоциклы, квадроциклы, наземные роботизированные комплексы, антенны связи, средства радиоэлектронной борьбы, полевые склады и фортификационные сооружения.
