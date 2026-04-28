РФ стягивает резервы под Часов Яр из-за непогоды - ВСУ уничтожили сотни целей. ВИДЕО

Российские войска используют ухудшение погодных условий для переброски резервов и налаживания логистики в районе Часова Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила.

Действия противника

По данным военных, в течение недели оккупанты активно подтягивали резервы и пытались наладить снабжение своих позиций.

Для этого они использовали дождь и плохую видимость.

Потери противника

В то же время подразделения ВСУ ликвидировали 21 российского военного.

Еще 24 оккупанта получили ранения.

Поражена техника и цели

За семь дней Силы обороны поразили значительное количество техники и объектов противника.

В частности, уничтожено или повреждено 359 беспилотников, танк и семь артиллерийских орудий.

Также поражены автомобили, мотоциклы, квадроциклы, наземные роботизированные комплексы, антенны связи, средства радиоэлектронной борьбы, полевые склады и фортификационные сооружения.

і знову негода?
28.04.2026 11:52 Ответить
Ну звісно. Якби було 30+ та штиль,то кацапи б резерви не стягували. Засмагали би на шизлонгах.
28.04.2026 11:56 Ответить
Для ГШ люба погода погана.Не розумію-геніальність касабів чи ********** командування ЗСУ.
28.04.2026 12:02 Ответить
уявляєте, дрони погано літають коли пориви вітру більше 20 м\с
28.04.2026 12:21 Ответить
 
 