РФ стягивает резервы под Часов Яр из-за непогоды - ВСУ уничтожили сотни целей. ВИДЕО

Российские войска используют ухудшение погодных условий для переброски резервов и налаживания логистики в районе Часова Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила.

Действия противника

По данным военных, в течение недели оккупанты активно подтягивали резервы и пытались наладить снабжение своих позиций.

Для этого они использовали дождь и плохую видимость.

Читайте: ВСУ сорвали новый механизированный штурм РФ под Часовым Яром: уничтожена техника и десант

Потери противника

В то же время подразделения ВСУ ликвидировали 21 российского военного.

Еще 24 оккупанта получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сорван прорыв войск РФ в районе Часова Яра, - 24-я ОМБр

Поражена техника и цели

За семь дней Силы обороны поразили значительное количество техники и объектов противника.

В частности, уничтожено или повреждено 359 беспилотников, танк и семь артиллерийских орудий.

Также поражены автомобили, мотоциклы, квадроциклы, наземные роботизированные комплексы, антенны связи, средства радиоэлектронной борьбы, полевые склады и фортификационные сооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минус 63 рашиста и 390 БПЛА в городе Часов Яр: боевая работа 24-й бригады