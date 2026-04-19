ВСУ сорвали новый механизированный штурм РФ под Часовым Яром: уничтожена техника и десант. ВИДЕО

Украинские военные сорвали очередную попытку прорыва противника в районе города Часов-Яр в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Часов Яр. Попытка прорыва сорвана. Второй день подряд противник идет в механизированные штурмы в полосе 24-й бригады. Атака отбита. Бронетехника, автомобили и десант врага — уничтожены. Бой за город продолжается", — пояснили в бригаде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты 24-й ОМБр показали результат неудачных штурмов врага — более 90 ликвидированных рашистов. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее в 24-й бригаде сообщили, что сорван прорыв войск РФ в районе Часова Яра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 24-й ОМБр в Часовом Яре "выкурили" гранатами двух оккупантов из подвала и взяли их в плен. ВИДЕО