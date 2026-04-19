ЗСУ зірвали новий механізований штурм РФ під Часовим Яром: знищено техніку та десант. ВIДЕО
Українські військові зірвали чергову спробу ворожого прориву у районі м. Часів Яр на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 24 ОМБр імені короля Данила.
"Часів Яр. Зірвано спробу прориву. Другий день поспіль противник йде в механізовані штурми в смузі 24-ї бригади. Атаку відбито. Бронетехніка, автівки та десант ворога - знищені. Бій за місто триває", - пояснили у бригаді.
Що передувало?
Раніше у 24 бригаді повідомили, що зірвано прорив військ РФ у районі Часового Яру.
