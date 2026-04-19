УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14155 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої за Часів Яр
4 980 2

ЗСУ зірвали новий механізований штурм РФ під Часовим Яром: знищено техніку та десант. ВIДЕО

Українські військові зірвали чергову спробу ворожого прориву у районі м. Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 24 ОМБр імені короля Данила.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Часів Яр. Зірвано спробу прориву. Другий день поспіль противник йде в механізовані штурми в смузі 24-ї бригади. Атаку відбито. Бронетехніка, автівки та десант ворога - знищені. Бій за місто триває", - пояснили у бригаді.

Що передувало?

Раніше у 24 бригаді повідомили, що зірвано прорив військ РФ у районі Часового Яру.

Автор: 

Донецька область, 24 ОМБр імені короля Данила, Часів Яр, Бахмутський район
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...
показати весь коментар
19.04.2026 10:56 Відповісти
Низький уклін вам Воїни ЗСУ
показати весь коментар
19.04.2026 11:05 Відповісти
 
 