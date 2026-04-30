ЗСУ відбили штурм біля Ставок – за добу 41 атака ворога

Українські військові відбили черговий штурм російських окупантів на Лиманському напрямку – у бік населеного пункту Ставки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

Станом на 16:00 30 квітня російські війська здійснили 41 атаку на позиції Сил оборони. Найбільш активні бойові дії тривають на східних напрямках.

Також тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Під вогнем опинилися населені пункти Сумської та Чернігівської областей, а також зафіксовано авіаудари по окремих територіях.

Де ворог атакує найактивніше

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив десятки обстрілів, зокрема із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак поблизу кількох населених пунктів. Аналогічна кількість спроб наступу була і на Покровському напрямку, де один бій триває.

Також бойові зіткнення відбуваються на Олександрівському та Придніпровському напрямках – частина атак станом на цей час ще не завершена.

Що відбувається на інших напрямках

На Південно-Слобожанському, Куп’янському та Слов’янському напрямках українські військові відбили окремі атаки противника.

На Краматорському та Оріхівському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На інших ділянках фронту суттєвих змін в оперативній обстановці не зафіксовано.

