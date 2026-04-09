Троє бійців 82-ї ОДШБр зачистили окопи та чотири бліндажі окупантів і закріпилися на позиції. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відео бойової роботи невеликої штурмової групи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. На кадрах зафіксовано професійні дії українських десантників під час захоплення ворожого опорного пункту. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованому записі видно, як троє українських воїнів заходять на ворожу позицію. Діючи злагоджено та рішуче, вони здійснюють послідовну зачистку складної системи укріплень.

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"Невелика штурмова група 82-ї окремої десантно-штурмової бригади здійснює контрольну зачистку системи траншей та бліндажів. Вірогідно, це відбувається в одному з районів Дніпропетровської області", - йдеться у коментарі до відео.

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