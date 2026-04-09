Трое бойцов 82-й ОДШБр зачистили окопы и четыре блиндажа оккупантов и закрепились на позиции. ВИДЕО

В сети появилось видео боевых действий небольшой штурмовой группы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. На кадрах запечатлены профессиональные действия украинских десантников во время захвата вражеского опорного пункта. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На опубликованной записи видно, как трое украинских воинов заходят на вражескую позицию. Действуя слаженно и решительно, они осуществляют последовательную зачистку сложной системы укреплений.

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"Небольшая штурмовая группа 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводит контрольную зачистку системы траншей и блиндажей. Вероятно, это происходит в одном из районов Днепропетровской области", - говорится в комментарии к видео.

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