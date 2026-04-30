Новини Атака безпілотників на Одесу
Російські дрони вдарили по Одесі: шестеро людей поранено (оновлено). ФОТО

Атака безпілотників на Одесу вночі 30 квітня

В Одесі внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено житловий будинок і цивільні об’єкти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджень зазнав п’ятиповерховий житловий будинок і приватна оселя. Також під удар потрапили адміністративна будівля та територія автостоянки. Спочатку інформація щодо постраждалих уточнювалася.

Станом на 00:40 стало відомо, що попередньо постраждали четверо людей. Усім надають медичну допомогу в лікарні міста.

Читайте також: РФ атакувала порти Великої Одеси та торговельне судно в українському морському коридорі

Наслідки атаки в Одесі

Внаслідок удару дронів зафіксовано руйнування житлової та цивільної інфраструктури. Пошкодження отримали як багатоквартирний будинок, так і приватне домоволодіння.

Місцеві служби працюють на місцях влучань та ліквідовують наслідки атаки.

Оновлена інформація

О 01:06 - Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено один з навчальних закладів міста. 

Атака на Одесу 30 квітня
Фото: Офіційний Телеграм-канал Сергія Лисака

Станом на 6 ранку відомо, що внаслідок російської атаки постраждали шестеро.

Раніше повідомлялося про обстріли Дніпропетровщини

Упродовж дня 29 квітня російські війська майже 90 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, ракету та артилерію.

У Дніпрі внаслідок ударів пошкоджено підприємство. У Любимівській громаді зруйновано дачні будинки та автомобілі. Загинула жінка, ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізували.

Також читайте: Море в олії, птахи у пастці: Чорноморськ після російської атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

І в цей же час Ху'йло вимагає щоб на деть побєдобєсія йому дали пєрєміріє щоб воно могло загітувати більше чортів на війну з Україною
30.04.2026 00:54 Відповісти
Парад у мАцквє відбудеться без техніки через загрозу дронів


За офіційною інформацією, у параді братимуть участь лише піші колони. Зокрема, на Красну площу вийдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і окремих родів військ Збройних сил РФ.
У Міноборони РФ зазначили, що вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, кадетських корпусів також візьмуть участь у заході.
Водночас колона військової техніки у 2026 році участі не братиме. Це рішення пояснили "поточною оперативною обстановкою".
Російська сторона прямо не деталізує причин, однак визнає, що обмеження можуть бути пов'язані з ризиками атак безпілотників. На цьому тлі відмова від техніки схожа на спробу мінімізувати потенційні втрати або інциденти під час заходу.

Наочна агітація "м'ясних штурмів".
30.04.2026 06:31 Відповісти
 
 