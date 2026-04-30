Російські дрони вдарили по Одесі: шестеро людей поранено (оновлено). ФОТО

В Одесі внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено житловий будинок і цивільні об’єкти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджень зазнав п’ятиповерховий житловий будинок і приватна оселя. Також під удар потрапили адміністративна будівля та територія автостоянки. Спочатку інформація щодо постраждалих уточнювалася.

Станом на 00:40 стало відомо, що попередньо постраждали четверо людей. Усім надають медичну допомогу в лікарні міста.

Читайте також: РФ атакувала порти Великої Одеси та торговельне судно в українському морському коридорі

Наслідки атаки в Одесі

Внаслідок удару дронів зафіксовано руйнування житлової та цивільної інфраструктури. Пошкодження отримали як багатоквартирний будинок, так і приватне домоволодіння.

Місцеві служби працюють на місцях влучань та ліквідовують наслідки атаки.

Оновлена інформація

О 01:06 - Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено один з навчальних закладів міста.

Фото: Офіційний Телеграм-канал Сергія Лисака

Станом на 6 ранку відомо, що внаслідок російської атаки постраждали шестеро.

Раніше повідомлялося про обстріли Дніпропетровщини

Упродовж дня 29 квітня російські війська майже 90 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, ракету та артилерію.

У Дніпрі внаслідок ударів пошкоджено підприємство. У Любимівській громаді зруйновано дачні будинки та автомобілі. Загинула жінка, ще одного чоловіка у важкому стані госпіталізували.

Також читайте: Море в олії, птахи у пастці: Чорноморськ після російської атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж