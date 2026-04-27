РФ атакувала порти Великої Одеси та торговельне судно в українському морському коридорі

Росія продовжує атаки на портову інфраструктуру Великої Одеси та Український морський коридор. У ніч на 27 квітня знову вдарила по порту та атакувала торговельне судно RAMCO.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Йдеться, що внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт на території вантажного терміналу, виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами.

Також під час руху Українським морським коридором було атаковано торговельне судно RAMCO (прапор Науру). Судно отримало незначні пошкодження, загоряння на борту ліквідовано екіпажем, поінформували в АМПУ.

За інформацією адміністрації, постраждалих немає.

"Щоденні атаки на українські порти є прямою загрозою безпеці міжнародного судноплавства та глобальній продовольчій стабільності. Попри системний тиск, Український морський коридор продовжує роботу, забезпечуючи безперервність експорту та логістики", – підкреслили в АМПУ.

Що передувало?

У ніч на 27 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Влучання зафіксовано у житлові будинки. Також пошкоджено будівлю готелю та припарковані поруч автомобілі.

Станом на ранок відомо про 11 постраждалих, серед них двоє дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено інфраструктуру та іноземне судно. ФОТО