РФ атаковала порты Большой Одессы и торговое судно в украинском морском коридоре

Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и Украинскому морскому коридору. В ночь на 27 апреля она вновь нанесла удар по порту и атаковала торговое судно RAMCO.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Сообщается, что в результате атаки поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидированы соответствующими службами.

Также во время движения по Украинскому морскому коридору было атаковано торговое судно RAMCO (флаг Науру). Судно получило незначительные повреждения, возгорание на борту ликвидировано экипажем, сообщили в АМПУ.

По информации администрации, пострадавших нет.

"Ежедневные атаки на украинские порты являются прямой угрозой безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной стабильности. Несмотря на системное давление, Украинский морской коридор продолжает работу, обеспечивая непрерывность экспорта и логистики", – подчеркнули в АМПУ.

Что предшествовало?

В ночь на 27 апреля российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе. Попадания зафиксированы в жилые дома. Также повреждено здание отеля и припаркованные рядом автомобили.

По состоянию на утро известно о 11 пострадавших, среди них 2 детей.

