Россия массированно атаковала Одессу дронами: 14 пострадавших, среди них 2 детей, попадание в жилые дома (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на 27 апреля российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по Одессе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак и начальник ОВА Олег Кипер.
"Враг массированно атаковал Одессу ударными дронами. Есть попадания в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города", - заявил Лысак.
Пострадавшие и разрушения
По предварительным данным, в результате атаки пострадали не менее 13 человек.
Попадания зафиксированы в жилые дома. Также повреждено здание отеля и припаркованные рядом автомобили.
Впоследствии Лысак сообщил, что за медицинской помощью обратились 10 человек, среди которых двое детей.
"К сожалению, по состоянию на утро известно об 11 пострадавших, среди них 2 детей, в результате массированной ночной атаки по Одессе. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил в 8:18 Кипер.
Днем стало известно, что количество пострадавших из-за ночной атаки возросло до 14. По словам Кипера, пятеро пострадавших, преимущественно с осколочными ранениями, госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Работа экстренных служб
На местах работают спасатели, медики и коммунальные службы. Развертываются оперативные штабы для ликвидации последствий ударов и оказания помощи пострадавшим.
Кипер отметил, что информация о последствиях атаки уточняется.
Последствия атаки
В Приморском районе зафиксировано больше повреждений: пострадали жилые дома, гостиница и объекты в центре города. Здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей.
Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы. Там враг попал в жилые многоэтажки, частную застройку и транспортные средства.
І нащо ця Санду припхалась на зустріч з ЦАРЕМ аж в Київ?
Приїхала б до Одеси, куди вимушений був би приїхати ЦАР ... і Путло Погане дав би Одесі ТИХУ НІЧ, яка була в Києві, де перебували Санду з ЦАРЕМ.
Правда тоді б Путло гамселило по Києву , але то таке ... суїуідніки73% дуже раділи б , що ЦАР не постраждав.