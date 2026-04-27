Россия массированно атаковала Одессу дронами: 14 пострадавших, среди них 2 детей, попадание в жилые дома (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 27 апреля российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак и начальник ОВА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг массированно атаковал Одессу ударными дронами. Есть попадания в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города", - заявил Лысак.

Пострадавшие и разрушения

По предварительным данным, в результате атаки пострадали не менее 13 человек.

Попадания зафиксированы в жилые дома. Также повреждено здание отеля и припаркованные рядом автомобили.

Впоследствии Лысак сообщил, что за медицинской помощью обратились 10 человек, среди которых двое детей.

"К сожалению, по состоянию на утро известно об 11 пострадавших, среди них 2 детей, в результате массированной ночной атаки по Одессе. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил в 8:18 Кипер.

Днем стало известно, что количество пострадавших из-за ночной атаки возросло до 14. По словам Кипера, пятеро пострадавших, преимущественно с осколочными ранениями, госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Работа экстренных служб

На местах работают спасатели, медики и коммунальные службы. Развертываются оперативные штабы для ликвидации последствий ударов и оказания помощи пострадавшим.

Кипер отметил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Последствия атаки

В Приморском районе зафиксировано больше повреждений: пострадали жилые дома, гостиница и объекты в центре города. Здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей.

Також під ударом опинились Хаджибейський і Київський райони. Там ворог влучив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби.















Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атакуют Сумскую область беспилотниками: повреждены объекты транспортной и критической инфраструктуры