Новости Атака беспилотников на Одессу
3 007 3

Россия массированно атаковала Одессу дронами: 14 пострадавших, среди них 2 детей, попадание в жилые дома (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 27 апреля российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по Одессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак и начальник ОВА Олег Кипер.

"Враг массированно атаковал Одессу ударными дронами. Есть попадания в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города", - заявил Лысак.

Пострадавшие и разрушения

По предварительным данным, в результате атаки пострадали не менее 13 человек.

Попадания зафиксированы в жилые дома. Также повреждено здание отеля и припаркованные рядом автомобили.

Впоследствии Лысак сообщил, что за медицинской помощью обратились 10 человек, среди которых двое детей.

"К сожалению, по состоянию на утро известно об 11 пострадавших, среди них 2 детей, в результате массированной ночной атаки по Одессе. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил в 8:18 Кипер.

Днем стало известно, что количество пострадавших из-за ночной атаки возросло до 14. По словам Кипера, пятеро пострадавших, преимущественно с осколочными ранениями, госпитализированы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Работа экстренных служб

На местах работают спасатели, медики и коммунальные службы. Развертываются оперативные штабы для ликвидации последствий ударов и оказания помощи пострадавшим.

Кипер отметил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Последствия атаки

В Приморском районе зафиксировано больше повреждений: пострадали жилые дома, гостиница и объекты в центре города. Здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей.

Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы. Там враг попал в жилые многоэтажки, частную застройку и транспортные средства.

Масований удар по Одесі: влучання у будинки
Тому коли Зелька розповідає Трампу про наші дрони-перехоплювачі та ППО проти шахедів, він підозрює, що цей Барнум хоче його напарити. Хоча може в країнах Затоки воно і ефективно, просто Бубочці начхати на Одесу. Тут гешефту не вийде.
27.04.2026 07:15 Ответить
гешефт вийде завжди, зверни увагу що обстріли підсилюються а ціни на житло відмовляються падати
27.04.2026 08:41 Ответить
Знов Одеса? Сумно .

І нащо ця Санду припхалась на зустріч з ЦАРЕМ аж в Київ?

Приїхала б до Одеси, куди вимушений був би приїхати ЦАР ... і Путло Погане дав би Одесі ТИХУ НІЧ, яка була в Києві, де перебували Санду з ЦАРЕМ.

Правда тоді б Путло гамселило по Києву , але то таке ... суїуідніки73% дуже раділи б , що ЦАР не постраждав.
27.04.2026 08:49 Ответить
 
 