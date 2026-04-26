Оккупанты атакуют Сумщину беспилотниками: повреждены объекты транспортной и критической инфраструктуры

Вечером 26 апреля вражеские беспилотники активно атакуют населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, есть сбивания, но зафиксированы и попадания.

Роменская громада

В Роменской громаде в результате атаки российских БПЛА есть повреждения объектов транспортной инфраструктуры и прилегающей застройки.

Сообщается, что люди вовремя спустились в укрытие. Обошлось без раненых. У 55-летней женщины – острая реакция на стресс. Медики оказали необходимую помощь.

Также в результате российских ударов есть повреждения в жилом секторе.

Часть потребителей осталась без электричества в результате обстрелов. Специалисты начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Сумская громада

В Сумской громаде в результате российских атак есть повреждения в жилом секторе, а также объектов критической инфраструктуры.

Предварительно – без пострадавших. Все последствия уточняются.

