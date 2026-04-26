Окупанти атакують Сумщину безпілотниками: пошкоджено об’єкти транспортної та критичної інфраструктури

Ворожі безпілотники увечері 26 квітня активно атакують громади Сумської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, є збиття, але зафіксовані і влучання.

Роменська громада

У Роменській громаді внаслідок атаки російських БпЛА є пошкодження об’єктів транспортної інфраструктури та прилеглої забудови.

Повідомляється, що люди вчасно спустилися в укриття. Обійшлося без поранених. У 55-річної жінки – гостра реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу.

Також внаслідок російських ударів є пошкодження в житловому секторі.

Частина споживачів знеструмлена внаслідок обстрілів. Фахівці розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Сумська громада

У Сумській громаді внаслідок російських атак є пошкодження в житловому секторі, а також об’єктів критичної інфраструктури.

Попередньо – без постраждалих. Усі наслідки уточнюються.

