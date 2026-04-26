Окупанти атакують Сумщину безпілотниками: пошкоджено об’єкти транспортної та критичної інфраструктури
Ворожі безпілотники увечері 26 квітня активно атакують громади Сумської області.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, є збиття, але зафіксовані і влучання.
Роменська громада
У Роменській громаді внаслідок атаки російських БпЛА є пошкодження об’єктів транспортної інфраструктури та прилеглої забудови.
Повідомляється, що люди вчасно спустилися в укриття. Обійшлося без поранених. У 55-річної жінки – гостра реакція на стрес. Медики надали необхідну допомогу.
Також внаслідок російських ударів є пошкодження в житловому секторі.
Частина споживачів знеструмлена внаслідок обстрілів. Фахівці розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.
Сумська громада
У Сумській громаді внаслідок російських атак є пошкодження в житловому секторі, а також об’єктів критичної інфраструктури.
Попередньо – без постраждалих. Усі наслідки уточнюються.
