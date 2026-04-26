На Сумщині дрон РФ убив двох цивільних у прикордонній громаді
Російські війська здійснили удару дронами в суботу по цивільним в Сумській області.
У результаті атаки загинули двоє людей, повідомив очільник ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, внаслідок атаки російського дрона загинули двоє цивільних мешканців Сумщини", – написав він у Телеграм.
За словами Григорова, це 48-річний та 72-річний чоловіки. Він зазначив, що ворог завдав удару по цивільним на території Білопільської громади поблизу одного з населених пунктів, менш ніж за 5 км від державного кордону з РФ.
- Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що прикордонні території залишаються зоною активних бойових дій, ворог не припиняє штурмові дії та обстріли.
