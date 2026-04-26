На Сумщине дрон РФ убил двух гражданских в приграничной громаде
В субботу российские войска нанесли удар с помощью дронов по гражданским лицам в Сумской области.
В результате атаки погибли два человека, сообщил глава ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в результате атаки российского дрона погибли двое гражданских жителей Сумщины", – написал он в Telegram.
По словам Григорова, это 48-летний и 72-летний мужчины. Он отметил, что враг нанес удар по гражданским лицам на территории Белопольской громады вблизи одного из населенных пунктов, менее чем в 5 км от государственной границы с РФ.
- Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что приграничные территории остаются зоной активных боевых действий, враг не прекращает штурмовые действия и обстрелы.
Наші люди знімають "прильоти" КР за пару сотень метрів від себе, поки поляки розгортають вітрила, тільки почувши сигнал повітряної тривоги з сусідньої України.
У русні так само. Тому всі заклики бомбити мірняк на росії - або результат поверхневості та недолугості коментатора, або цілеспрямований ворожий вкид, розрахований саме на таких коментаторів.
Чим ми з ними схожі, так це відношенням до життя в екстремальній ситуації: не дуже-то й цінне, "відосік" часто виявляється ціннішим.
"Фаталізм" вбиває ось цей індивідуальний страх, тобто саму основу, на якій грунтується тероризм.
І ще тероризм має містити не конкретну, а "розмиту" загрозу. Джерело якої не можна виявити аж доти, доки вона не спричинить шкоду.
На прикладі вашої жінки. Ішакєд, що летить, можна визначити на слух або візуально, тобто можна оцінити імовірність того, що він влучить саме у вас.
Гадюка в лісі - зовсім інша справа. Вона може опинитись будь-де будь-якої миті, і дізнаєшся про її існування тільки тоді, коли вона вчепиться в ногу.
Терористи - це гадюки. Ніколи не знаєш, коли і звідки очікувати удару. Саме ця неможливість визначити джерело небезпеки і вчасно зреагувати створює той самий страх, через який "до лісу не ходити".
У політиці це конвертується у суспільний тиск на уряд, аби усунути загрозу (виливається у перемоги проросійських сил в ЄС, які обіцяють "навести лад з мігрантами", бо ці мігранти створюють найбільшу загрозу індивідуальній безпеці мешканців ЄС), щоб припинити постійний психічний "пресинг" від "очікування гадюки".
Тут є інші персоналії, на кшталт славнозвісного Мовчана.
Олег Хелло вже виправився: ШІ-генеровану квазіантиукраїнську лабуду більше не постить.
Ну а всякі арткори-євтушенки-лавриненки... робота у них така.
"Крупні" хижаки, типу Sergii або VinsentTuaVega, давно вже не забігають, і це добре.
Підпільні бої без правил. Натовп багатих вболівальників (як на осрові Епштейна).
Вривається якийсь чорт з пістолетом.
Цілиться у натовп і вимагає віддати йому всі гроші.
Реакція натовпу - неочікувана: він починає рухатись до чорта зі словами "давай, стріляй, у тебе все одно набоїв на всіх нас не вистачить".
Чорт тікає, не зробивши жодного пострілу і без грошей.
Шкода, забув назву фільму.
Якщо цього не робити то, це ігра в піддавки в пользу путіна.