На Сумщине дрон РФ убил двух гражданских в приграничной громаде

Россия с помощью дрона убила двух человек в Сумской области

В субботу российские войска нанесли удар с помощью дронов по гражданским лицам в Сумской области.

В результате атаки погибли два человека, сообщил глава ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате атаки российского дрона погибли двое гражданских жителей Сумщины", – написал он в Telegram.

По словам Григорова, это 48-летний и 72-летний мужчины. Он отметил, что враг нанес удар по гражданским лицам на территории Белопольской громады вблизи одного из населенных пунктов, менее чем в 5 км от государственной границы с РФ.

  • Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что приграничные территории остаются зоной активных боевых действий, враг не прекращает штурмовые действия и обстрелы.

Читайте: РФ не смогла создать буферную зону на границе, - ГПСУ

Автор: 

Колись, ще при "великам бровеносце", у Кремлі проходила закрита нарада "силовиків" СРСР. І один з учасників, генерал КДБ, сказав: "Сил, чтобы пабедить НАТО, военными средствами, у нас не хватит... Остаётся ТЕРРОР...". Зараз - те саме... У кацапні не вистачає сил, щоб перемогти Україну воєнним шляхом, на полі бою. Тому вдаються до терору , знищуючи цивільну інфраструктуру, транспорт, житло, і цивільне населення...
26.04.2026 05:18 Ответить
Чого вони, лаптєголові за останні декілька століть не змінилися зовсім. Як були плем'ям озвірілих, диких, безмозглих так ними і залишилися Чого їх еволюція стороною обходить? Я знаю бабушку, якій за дев'яносто років. Так вона була під час Другої Світової війни в невеликому селі біля двох років в окупації. Так, німці за два роки не вбили і не поранили жодного жителя..А цих нелюдів назвати звірями, обідити тварин.....
26.04.2026 05:45 Ответить
Моя мама підлітком була в німецькій окупації. Багато розповідала. Три підстаркуваті німецькі солдати і комендант керували цим великим селом. Побудували декілька бруківок на центральних вулицях. Керували будівництвом, мав на увазі. Нікого не вбили і не намагалися. Били батогом того хто крав. Під час німецького відступу селяни дади їм теплий одяг, їжі. З жахом чекали приходу радянських військ. Кіровоградщина.
26.04.2026 06:19 Ответить
Терором можна перемогти лише тих, у кого страх за себе конвертується у дії з самозахисту.
Наші люди знімають "прильоти" КР за пару сотень метрів від себе, поки поляки розгортають вітрила, тільки почувши сигнал повітряної тривоги з сусідньої України.
У русні так само. Тому всі заклики бомбити мірняк на росії - або результат поверхневості та недолугості коментатора, або цілеспрямований ворожий вкид, розрахований саме на таких коментаторів.
Чим ми з ними схожі, так це відношенням до життя в екстремальній ситуації: не дуже-то й цінне, "відосік" часто виявляється ціннішим.
26.04.2026 07:12 Ответить
"Самозахист" - це "активні дії", а не "втеча світ за очі...". Навіть просте копання окопу - це теж "самозахист"... "Знімання прильотів" нашими людьми - одна з форм прояву "фаталізму", тобто, свідоме сприйняття "невідворотнього"... Бо не можна жить у страху, роками... Це - цілком нормальна реакція людини, на постійну небезпеку... У мене дружина уже спокійно сприймає дзижчання "шахєдів", і вибухи - але спробуй її витягти в ліс! "Бо там зараз гадюки повилазили!...". А тих гадюк вона, може, пару разів за все життя, бачила - я тільки один випадок пам'ятаю...
26.04.2026 07:28 Ответить
Сутність тероризму яка? Виконуйте наші вимоги, або хтось з вас загине під час наступного "акту залякування". І можливо, це будеш - саме ти. Тероризм - це завжди персональне звернення до великої маси людей. Як писав біглий Рєзун, щоб керувати натовпом, треба розбити його на маленькі страхи. Щоб кожний сам за себе боявся. І тоді розмір натовпу вже не має значення.
"Фаталізм" вбиває ось цей індивідуальний страх, тобто саму основу, на якій грунтується тероризм.
І ще тероризм має містити не конкретну, а "розмиту" загрозу. Джерело якої не можна виявити аж доти, доки вона не спричинить шкоду.
На прикладі вашої жінки. Ішакєд, що летить, можна визначити на слух або візуально, тобто можна оцінити імовірність того, що він влучить саме у вас.
Гадюка в лісі - зовсім інша справа. Вона може опинитись будь-де будь-якої миті, і дізнаєшся про її існування тільки тоді, коли вона вчепиться в ногу.
Терористи - це гадюки. Ніколи не знаєш, коли і звідки очікувати удару. Саме ця неможливість визначити джерело небезпеки і вчасно зреагувати створює той самий страх, через який "до лісу не ходити".
У політиці це конвертується у суспільний тиск на уряд, аби усунути загрозу (виливається у перемоги проросійських сил в ЄС, які обіцяють "навести лад з мігрантами", бо ці мігранти створюють найбільшу загрозу індивідуальній безпеці мешканців ЄС), щоб припинити постійний психічний "пресинг" від "очікування гадюки".
26.04.2026 08:29 Ответить
Це ти МЕНІ читаєш лекцію по психології? Яку я вивчав у ВИШІ?
26.04.2026 08:37 Ответить
Думки вголос. Хіба не можна?
26.04.2026 08:37 Ответить
Можна... Якщо "в тему" - то, чому-б, і ні... Я ж не "коля блоггер", який юристу-практику розтлумачує, що треба, при розслідуванні кримінальної справи, враховувать усі пом'якшуючі, обтяжуючі обставини, та особу підозрюваного, ще тоді, коли йому ще й підозру не оголосили, та з кваліфікацією дій, не визначилися...
26.04.2026 08:51 Ответить
Микола - це ще нічого, він плюс-мінус адекватний.
Тут є інші персоналії, на кшталт славнозвісного Мовчана.
Олег Хелло вже виправився: ШІ-генеровану квазіантиукраїнську лабуду більше не постить.
Ну а всякі арткори-євтушенки-лавриненки... робота у них така.
"Крупні" хижаки, типу Sergii або VinsentTuaVega, давно вже не забігають, і це добре.
26.04.2026 09:37 Ответить
І ще згадався один епізод з фільму. Не пам'ятаю вже з якого.
Підпільні бої без правил. Натовп багатих вболівальників (як на осрові Епштейна).
Вривається якийсь чорт з пістолетом.
Цілиться у натовп і вимагає віддати йому всі гроші.
Реакція натовпу - неочікувана: він починає рухатись до чорта зі словами "давай, стріляй, у тебе все одно набоїв на всіх нас не вистачить".
Чорт тікає, не зробивши жодного пострілу і без грошей.
Шкода, забув назву фільму.
26.04.2026 08:35 Ответить
Моя теж була два роки в окупації , жили з бабусею напроти комендатури, ходила в школу, все працювало. Так, крадіїв вони наказували. І головне, мати і бабуся були врівноважені, спокійні люди після цього а з нами що після місяця з орками які жили на одних вулицях в містечку а інші вулиці обстрілювали вранці з 82-мм мінометів, це вони казали так віталися.
26.04.2026 12:20 Ответить
За кожного вбитого цивільного українця треба вбивати трьох цивільних кацапів (як мінімум) виходячи з співвідношення населення рф і України 3:1.
Якщо цього не робити то, це ігра в піддавки в пользу путіна.
26.04.2026 08:49 Ответить
 
 