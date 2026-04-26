На Сумщине дрон РФ убил двух гражданских в приграничной громаде

В субботу российские войска нанесли удар с помощью дронов по гражданским лицам в Сумской области.

В результате атаки погибли два человека, сообщил глава ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате атаки российского дрона погибли двое гражданских жителей Сумщины", – написал он в Telegram.

По словам Григорова, это 48-летний и 72-летний мужчины. Он отметил, что враг нанес удар по гражданским лицам на территории Белопольской громады вблизи одного из населенных пунктов, менее чем в 5 км от государственной границы с РФ.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что приграничные территории остаются зоной активных боевых действий, враг не прекращает штурмовые действия и обстрелы.

