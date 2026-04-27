Росія масовано атакувала Одесу дронами: 14 постраждалих, серед них 2 дітей, є влучання у житлові будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 27 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Одеської МВА Сергій Лисак та начальник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог масовано атакував Одесу ударними дронами. Маємо влучання у житлову забудову та цивільні об'єкти в різних частинах міста", - заявив Лисак.

Постраждалі та руйнування

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше 13 людей.

Влучання зафіксовано у житлові будинки. Також пошкоджено будівлю готелю та припарковані поруч автомобілі.

Згодом Лисак повідомив, що за медичною допомогою звернулися 10 людей, серед яких двоє дітей.

"На жаль, станом на ранок відомо про 11 постраждалих, серед них 2 дітей, внаслідок масованої нічної атаки по Одесі. Усім надається необхідна медична допомога", - повідомив о 8:18 Кіпер.

Вдень стало відомо, що кількість постраждалих через нічну атаку зросла до 14. За словами Кіпера, пʼятеро постраждалих, переважно з осколковими пораненнями, госпіталізовані. Усім надається необхідна медична допомога.

Робота екстрених служб

На місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Розгортаються оперативні штаби для ліквідації наслідків ударів і допомоги постраждалим.

Кіпер зазначив, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Наслідки атаки

У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби.















