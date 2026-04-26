РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесчины: повреждена инфраструктура и иностранное судно
Ночью 26 апреля 2026 года войска РФ вновь атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.
Об этом вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, в результате атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт.
Повреждено гражданское судно
Зафиксировано повреждение гражданского судна под флагом Палау, которое находилось в порту на погрузке. Среди членов экипажа, по предварительной информации, пострадавших нет.
На месте работают пожарные подразделения и все ответственные службы.
"Россия продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает работу экономики, экспорт и продовольственную безопасность мира", — подчеркнул украинский министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну запитай у Оманської Гниди чому нема і що воно робило в Омані ..і поверталось на літаку патрушева (все риторичне)