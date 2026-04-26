РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесчины: повреждена инфраструктура и иностранное судно

Ночью 26 апреля 2026 года войска РФ вновь атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, в результате атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт.

Атака на порт в Одесской области

Повреждено гражданское судно

Зафиксировано повреждение гражданского судна под флагом Палау, которое находилось в порту на погрузке. Среди членов экипажа, по предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают пожарные подразделения и все ответственные службы.

"Россия продолжает целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает работу экономики, экспорт и продовольственную безопасность мира", — подчеркнул украинский министр.

Чому немає відповіді по рашиських портах ?чи удовільнились туапсе, тепер можна тільки спостерігати як ворог знищує інфраструктуру.
26.04.2026 08:28 Ответить
неіснуючими фламінгами ? ))

ну запитай у Оманської Гниди чому нема і що воно робило в Омані ..і поверталось на літаку патрушева (все риторичне)
26.04.2026 09:15 Ответить
 
 