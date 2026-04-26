РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено інфраструктуру та іноземне судно. ФОТО

Вночі 26 квітня 2026 року війська РФ знову атакували портову інфраструктуру Одещини.

Про це віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти портової та логістичної інфраструктури, складські приміщення, технічне обладнання, резервуари для зберігання вантажів, адміністративні будівлі, а також вантажний транспорт.

Пошкоджено цивільне судно

Зафіксовано пошкодження цивільного судна під прапором Палау, яке перебувало в порту під завантаженням. Серед членів екіпажу, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці працюють пожежні підрозділи та всі відповідальні служби.

"росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує роботу економіки, експорт та продовольчу безпеку світу", - наголосив український міністр.