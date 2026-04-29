УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Одещини
1 277 0

Море в олії, птахи у пастці: Чорноморськ після російської атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чорноморську Одеської області зафіксували значне забруднення акваторії моря після російської атаки 26 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними інспекції, під час огляду на поверхні води виявили маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берегової лінії приблизно на 700 метрів.

Опія у морі в Чорноморську

Олійна пляма вздовж узбережжя

Фахівці зазначають, що місцями забруднення заходить у море на відстань від одного до п’ятнадцяти метрів. Причиною стала руйнація резервуару з соняшниковою олією внаслідок повітряного удару.

У Держекоінспекції повідомили: "Під час візуального огляду на поверхні води виявлено маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берегової лінії орієнтовно на 700 метрів".

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків та запобігання подальшому поширенню забруднення.

Наслідки для природи та тварин

Під час обстеження території екологи також виявили молодого лебедя, забрудненого олією. Птаха вилучили та передали спеціалістам для надання допомоги.

Екологи наголошують, що подібні інциденти становлять загрозу для морської екосистеми та прибережної фауни.

Що передувало

  • Окупанти атакували Одещину 26 квітня. Внаслідок обстрілу Чорноморська пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту. Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

Автор: 

Держекоінспекція (242) Одеська область (4007) атака (1383) олія (121) Чорноморськ (62) Одеський район (594)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 