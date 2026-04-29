Море в олії, птахи у пастці: Чорноморськ після російської атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чорноморську Одеської області зафіксували значне забруднення акваторії моря після російської атаки 26 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Держекоінспекції Південно-Західного округу.

За даними інспекції, під час огляду на поверхні води виявили маслянисті плями жовтого кольору. Забруднення простягається вздовж берегової лінії приблизно на 700 метрів.







Олійна пляма вздовж узбережжя

Фахівці зазначають, що місцями забруднення заходить у море на відстань від одного до п’ятнадцяти метрів. Причиною стала руйнація резервуару з соняшниковою олією внаслідок повітряного удару.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків та запобігання подальшому поширенню забруднення.

Наслідки для природи та тварин

Під час обстеження території екологи також виявили молодого лебедя, забрудненого олією. Птаха вилучили та передали спеціалістам для надання допомоги.

Екологи наголошують, що подібні інциденти становлять загрозу для морської екосистеми та прибережної фауни.

Що передувало

Окупанти атакували Одещину 26 квітня. Внаслідок обстрілу Чорноморська пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту. Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн.

