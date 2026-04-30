Море в масле, птицы в ловушке: Черноморск после российской атаки. ВИДЕО+ФОТО
В Черноморске Одесской области зафиксировали значительное загрязнение акватории моря после российской атаки 26 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Юго-Западного округа.
По данным инспекции, во время осмотра на поверхности воды обнаружили маслянистые пятна желтого цвета. Загрязнение простирается вдоль береговой линии примерно на 700 метров.
Масляное пятно вдоль побережья
Специалисты отмечают, что местами загрязнение заходит в море на расстояние от одного до пятнадцати метров. Причиной стало разрушение резервуара с подсолнечным маслом в результате авиаудара.
В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения.
Последствия для природы и животных
Во время обследования территории экологи также обнаружили молодого лебедя, загрязненного маслом. Птицу изъяли и передали специалистам для оказания помощи.
Экологи отмечают, что подобные инциденты представляют угрозу для морской экосистемы и прибрежной фауны.
Что предшествовало
- Оккупанты атаковали Одесскую область 26 апреля. В результате обстрела Черноморска повреждена инфраструктура морского торгового порта. Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.
Додайте до цього ще і зеленського з оманськими та його ОЗУ з кабміндічів у Козині …
