Море в масле, птицы в ловушке: Черноморск после российской атаки. ВИДЕО+ФОТО

В Черноморске Одесской области зафиксировали значительное загрязнение акватории моря после российской атаки 26 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

По данным инспекции, во время осмотра на поверхности воды обнаружили маслянистые пятна желтого цвета. Загрязнение простирается вдоль береговой линии примерно на 700 метров.







Читайте также: Рашисты массированно атаковали дронами юг Одесской области: ранены два человека, разрушена больница. ФОТОрепортаж

Масляное пятно вдоль побережья

Специалисты отмечают, что местами загрязнение заходит в море на расстояние от одного до пятнадцати метров. Причиной стало разрушение резервуара с подсолнечным маслом в результате авиаудара.

В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения.

Читайте также: Украина увеличивает площади под подсолнечником и рапсом, сокращая посевы сои

Последствия для природы и животных

Во время обследования территории экологи также обнаружили молодого лебедя, загрязненного маслом. Птицу изъяли и передали специалистам для оказания помощи.

Экологи отмечают, что подобные инциденты представляют угрозу для морской экосистемы и прибрежной фауны.

Что предшествовало

Оккупанты атаковали Одесскую область 26 апреля. В результате обстрела Черноморска повреждена инфраструктура морского торгового порта. Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.

Читайте также: Удар по Одессе: РФ атаковала торговое судно