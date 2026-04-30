Море в масле, птицы в ловушке: Черноморск после российской атаки. ВИДЕО+ФОТО

В Черноморске Одесской области зафиксировали значительное загрязнение акватории моря после российской атаки 26 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

По данным инспекции, во время осмотра на поверхности воды обнаружили маслянистые пятна желтого цвета. Загрязнение простирается вдоль береговой линии примерно на 700 метров.

Пожар в море в Черноморске

Масляное пятно вдоль побережья

Специалисты отмечают, что местами загрязнение заходит в море на расстояние от одного до пятнадцати метров. Причиной стало разрушение резервуара с подсолнечным маслом в результате авиаудара.

В Госэкоинспекции сообщили: "Во время визуального осмотра на поверхности воды обнаружены маслянистые пятна желтого цвета. Загрязнение простирается вдоль береговой линии ориентировочно на 700 метров".

В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий и предотвращению дальнейшего распространения загрязнения.

Последствия для природы и животных

Во время обследования территории экологи также обнаружили молодого лебедя, загрязненного маслом. Птицу изъяли и передали специалистам для оказания помощи.

Экологи отмечают, что подобные инциденты представляют угрозу для морской экосистемы и прибрежной фауны.

Что предшествовало

  • Оккупанты атаковали Одесскую область 26 апреля. В результате обстрела Черноморска повреждена инфраструктура морского торгового порта. Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн.

Мразота рашиська
30.04.2026 05:24 Ответить
Путін своєю війною приніс екологічну катастрофу. А ще гірше, принесе цивілізаційну катастрофу. Цю трагедію взмозі попередити, казав Невзоров, тільки стінки гробу Путіна.
30.04.2026 07:02 Ответить
Це і є, отой путінський сморід з Анкоріджу….
Додайте до цього ще і зеленського з оманськими та його ОЗУ з кабміндічів у Козині …
30.04.2026 08:29 Ответить
Хто такий розумний на четвертому році війни запер таку кількість олії в один резервуар та ще в порту?
30.04.2026 09:34 Ответить
"Птічку жалко" - але лише Українську.
касапського ******* не жалко - не ту водойму він вибрав за що і поплатився.
30.04.2026 10:19 Ответить
 
 