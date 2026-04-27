РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8434 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Одесчины
2 437 9

После удара РФ в море возле Одесщины появилось гигантское пятно масла. ФОТОрепортаж

После обстрела Черноморска в акватории порта произошел масштабный разлив подсолнечного масла, в море образовалось большое пятно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"26 апреля 2026 года в результате обстрела города Черноморска повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск". Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Последствия аварии удалось оперативно локализовать

В ГП "АМПУ" сообщили, что службы Черноморского филиала быстро отреагировали на инцидент.

"Службы Черноморского филиала ГП "АМПУ" оперативно локализовали последствия аварии. На территории установлены барьеры для сдерживания растекания, перекрыта дождевая канализация, чтобы не допустить попадания остатков продукции в водную среду", - отметили в ведомстве.

В ходе обследования государственные инспекторы зафиксировали утечку масла в акваторию порта.

"На поверхности воды образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров. Для ее сдерживания развернуты боновые заграждения", - говорится в сообщении.

В то же время, загрязнение грунтов не обнаружено, поскольку участок имеет бетонное покрытие.

Экологи уже работают на месте происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба.

"Инспекция отобрала пробы морской воды для лабораторных исследований. Результаты анализов позволят определить фактический уровень загрязнения и подготовить расчет ущерба", - сообщили инспекторы.

Окончательную оценку вреда еще готовят

Окончательная оценка воздействия на морскую среду будет произведена после получения всех необходимых данных. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и ликвидацию последствий аварии.

Удар по порту Чорноморська: в акваторію потрапили тисячі тонн олії
Автор: 

Одесская область (4270) экология (1577) подсолнечное масло (9) Черноморское (39) Одесский район (572)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
П...дараси!
показать весь комментарий
27.04.2026 12:59 Ответить
Звісно, що кацапня підАраси, але для чого накопичувати таку кількість цінного продукту коли кацапня постійно обстрілює?
показать весь комментарий
27.04.2026 13:07 Ответить
Україна - світовий лідер з експорту соняшникової олії.
Нам може припинити експорт?
Може взагалі нічого не виробляти і жити на допомогу від ЄС?
Питання мало звучати типу: а чому на 5-му році війни в нас досі немає своїх ракет?
показать весь комментарий
27.04.2026 14:34 Ответить
В світі не має 100 відсоткового захисту від ракет та дронів. Ще не придумали. З паливом же вирішили проблему і не зберігають більше великі запаси в одному місті. Так можна і з олією щось придумати, щоб не накопичувати одночасно таку кількість. Я це мав на увазі, а не видобуток та експорт.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:51 Ответить
Все можна, але у випадку завантаження продукції на велике судно, дуже не доцільно возити її на це судно маленькими об'ємами. В іншому випадку все можливо.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:31 Ответить
От мене дивують такі як ви. Нам прилітало з першого дня повномасштабки постійно, хоч ми нічим у відповідь не били, бо просто не було чим. Тому казати, що вдарили по Одесі чи ще куди, бо ми б'ємо по туапсе - ультрадивно. Вони все одно вдарили б по Одесі. Вони накопичують ракети, шахеди і т.д. і б'ють. Як і ми. Йде війна на виснаження, і тут уже хто кого переживе. Ось так.
показать весь комментарий
27.04.2026 13:38 Ответить
100%
показать весь комментарий
27.04.2026 14:33 Ответить
 
 