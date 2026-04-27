После удара РФ в море возле Одесщины появилось гигантское пятно масла. ФОТОрепортаж

После обстрела Черноморска в акватории порта произошел масштабный разлив подсолнечного масла, в море образовалось большое пятно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"26 апреля 2026 года в результате обстрела города Черноморска повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск". Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Последствия аварии удалось оперативно локализовать

В ГП "АМПУ" сообщили, что службы Черноморского филиала быстро отреагировали на инцидент.

"Службы Черноморского филиала ГП "АМПУ" оперативно локализовали последствия аварии. На территории установлены барьеры для сдерживания растекания, перекрыта дождевая канализация, чтобы не допустить попадания остатков продукции в водную среду", - отметили в ведомстве.

В ходе обследования государственные инспекторы зафиксировали утечку масла в акваторию порта.

"На поверхности воды образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров. Для ее сдерживания развернуты боновые заграждения", - говорится в сообщении.

В то же время, загрязнение грунтов не обнаружено, поскольку участок имеет бетонное покрытие.

Экологи уже работают на месте происшествия, чтобы оценить масштабы ущерба.

"Инспекция отобрала пробы морской воды для лабораторных исследований. Результаты анализов позволят определить фактический уровень загрязнения и подготовить расчет ущерба", - сообщили инспекторы.

Окончательную оценку вреда еще готовят

Окончательная оценка воздействия на морскую среду будет произведена после получения всех необходимых данных. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и ликвидацию последствий аварии.

