Після удару РФ у морі біля Одещини з’явилась гігантська пляма олії. ФОТОрепортаж

Після обстрілу Чорноморська в акваторії порту стався масштабний розлив соняшникової олії, у морі утворилася велика пляма.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

"26 квітня 2026 року внаслідок обстрілу міста Чорноморськ пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту "Чорноморськ". Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн", - йдеться в повідомленні.

Наслідки аварії вдалося оперативно локалізувати

У ДП "АМПУ" повідомили, що служби Чорноморської філії швидко відреагували на інцидент.

"Служби Чорноморської філії ДП "АМПУ" оперативно локалізували наслідки аварії. На території встановлено бар’єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище", - зазначили у відомстві.

Під час обстеження державні інспектори зафіксували витік олії в акваторію порту.

"На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження", - йдеться в повідомленні.

Водночас забруднення ґрунтів не виявлено, оскільки ділянка має бетонне покриття.

Екологи вже працюють на місці події, щоб оцінити масштаби шкоди.

"Інспекція відібрала проби морської води для лабораторних досліджень. Результати аналізів дадуть змогу визначити фактичний рівень забруднення та підготувати розрахунок збитків", - повідомили інспектори.

Остаточну оцінку шкоди ще готують

Остаточна оцінка впливу на морське середовище буде проведена після отримання всіх необхідних даних. Наразі фахівці продовжують моніторинг ситуації та ліквідацію наслідків аварії.

Удар по порту Чорноморська: в акваторію потрапили тисячі тонн олії
Одеська область (4000) екологія (1385) олія (119) Чорноморськ (62) Одеський район (592)
П...дараси!
27.04.2026 12:59 Відповісти
Звісно, що кацапня підАраси, але для чого накопичувати таку кількість цінного продукту коли кацапня постійно обстрілює?
27.04.2026 13:07 Відповісти
Україна - світовий лідер з експорту соняшникової олії.
Нам може припинити експорт?
Може взагалі нічого не виробляти і жити на допомогу від ЄС?
Питання мало звучати типу: а чому на 5-му році війни в нас досі немає своїх ракет?
27.04.2026 14:34 Відповісти
В світі не має 100 відсоткового захисту від ракет та дронів. Ще не придумали. З паливом же вирішили проблему і не зберігають більше великі запаси в одному місті. Так можна і з олією щось придумати, щоб не накопичувати одночасно таку кількість. Я це мав на увазі, а не видобуток та експорт.
27.04.2026 14:51 Відповісти
Все можна, але у випадку завантаження продукції на велике судно, дуже не доцільно возити її на це судно маленькими об'ємами. В іншому випадку все можливо.
27.04.2026 20:31 Відповісти
От мене дивують такі як ви. Нам прилітало з першого дня повномасштабки постійно, хоч ми нічим у відповідь не били, бо просто не було чим. Тому казати, що вдарили по Одесі чи ще куди, бо ми б'ємо по туапсе - ультрадивно. Вони все одно вдарили б по Одесі. Вони накопичують ракети, шахеди і т.д. і б'ють. Як і ми. Йде війна на виснаження, і тут уже хто кого переживе. Ось так.
27.04.2026 13:38 Відповісти
100%
27.04.2026 14:33 Відповісти
 
 