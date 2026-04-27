Після удару РФ у морі біля Одещини з’явилась гігантська пляма олії. ФОТОрепортаж

Після обстрілу Чорноморська в акваторії порту стався масштабний розлив соняшникової олії, у морі утворилася велика пляма.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

"26 квітня 2026 року внаслідок обстрілу міста Чорноморськ пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту "Чорноморськ". Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн", - йдеться в повідомленні.

Наслідки аварії вдалося оперативно локалізувати

У ДП "АМПУ" повідомили, що служби Чорноморської філії швидко відреагували на інцидент.

"Служби Чорноморської філії ДП "АМПУ" оперативно локалізували наслідки аварії. На території встановлено бар’єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище", - зазначили у відомстві.

Під час обстеження державні інспектори зафіксували витік олії в акваторію порту.

"На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження", - йдеться в повідомленні.

Водночас забруднення ґрунтів не виявлено, оскільки ділянка має бетонне покриття.

Екологи вже працюють на місці події, щоб оцінити масштаби шкоди.

"Інспекція відібрала проби морської води для лабораторних досліджень. Результати аналізів дадуть змогу визначити фактичний рівень забруднення та підготувати розрахунок збитків", - повідомили інспектори.

Остаточну оцінку шкоди ще готують

Остаточна оцінка впливу на морське середовище буде проведена після отримання всіх необхідних даних. Наразі фахівці продовжують моніторинг ситуації та ліквідацію наслідків аварії.

