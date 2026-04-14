На узбережжі Чорного моря в Одеській області виявили забруднення

На узбережжі моря в межах Чорноморської міської громади зафіксовано забруднення невідомою речовиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу у Фейсбуці.

Інспектори провели обстеження берегової лінії та виявили ознаки поширення забруднювача як на узбережжі, так і у воді.

Виявлене забруднення та його масштаби

За даними екологів, уздовж берега зафіксовано стійкі плями сірого кольору зі специфічним запахом, який нагадує соняшникову олію. Загальна протяжність забрудненої ділянки становить близько 350 метрів.

Крім того, у прибережній акваторії виявлено тонку сіру плівку, що може свідчити про поширення речовини у водному середовищі.

"Для встановлення характеру забруднення відібрані проби морської води, які передані до лабораторії", — зазначили в екоінспекції.

Раніше ми повідомляли, що після російського обстрілу по Дністровській ГЕС зафіксовано витік технічних мастил. Забруднення вже поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Молдовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Світовий банк визначили пріоритети співпраці в сфері захисту довкілля і клімату. Що передбачено?