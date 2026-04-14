На побережье Черного моря в Одесской области обнаружили загрязнение

На побережье моря в пределах Черноморской городской громады зафиксировано загрязнение неизвестным веществом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в Facebook.

Инспекторы провели обследование береговой линии и обнаружили признаки распространения загрязняющего вещества как на побережье, так и в воде.

Выявленное загрязнение и его масштабы

По данным экологов, вдоль берега зафиксированы стойкие пятна серого цвета со специфическим запахом, напоминающим подсолнечное масло. Общая протяженность загрязненного участка составляет около 350 метров.

Кроме того, в прибрежной акватории обнаружена тонкая серая пленка, что может свидетельствовать о распространении вещества в водной среде.

"Для установления характера загрязнения отобраны пробы морской воды, которые переданы в лабораторию", — отметили в экоинспекции.

  • Ранее мы сообщали, что после российского обстрела Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел. Загрязнение уже распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.

загрязнение Одесская область экология Черное море
Якщо запах соняха, може зачистка танкiв посеред моря пiд iнший вантаж?... Враховуючи течiю проти годинниковоi стрiлки, та використовуючи супутниковi фото-вiдео, шо 2 пальцi об`юринити - легко можна вирахувати джерело забруднення.
14.04.2026 21:16 Ответить
Iз Днiстра олiйна плiвка пiде за прибережною течiею, в сторону Турцii-Босфору. а не проти пибережноi течii, в сторону Чорноморську.
14.04.2026 21:29 Ответить
Якщо схоже на соняшникову олію, має смак соняшникової олії, має запах соняшникової олії то це гладіолус...
14.04.2026 21:36 Ответить
НЕ ДОВЕЗЛИ ДО ГОЛОВНОГО ПАЦІЄНТА ПАЛЬЧЕВСКАВА
14.04.2026 21:42 Ответить
Кацапи насрали.
14.04.2026 21:42 Ответить
 
 