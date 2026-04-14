На побережье Черного моря в Одесской области обнаружили загрязнение

На побережье моря в пределах Черноморской городской громады зафиксировано загрязнение неизвестным веществом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в Facebook.

Инспекторы провели обследование береговой линии и обнаружили признаки распространения загрязняющего вещества как на побережье, так и в воде.

Выявленное загрязнение и его масштабы

По данным экологов, вдоль берега зафиксированы стойкие пятна серого цвета со специфическим запахом, напоминающим подсолнечное масло. Общая протяженность загрязненного участка составляет около 350 метров.

Кроме того, в прибрежной акватории обнаружена тонкая серая пленка, что может свидетельствовать о распространении вещества в водной среде.

"Для установления характера загрязнения отобраны пробы морской воды, которые переданы в лабораторию", — отметили в экоинспекции.

Ранее мы сообщали, что после российского обстрела Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел. Загрязнение уже распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.

