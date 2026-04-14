На побережье Черного моря в Одесской области обнаружили загрязнение
На побережье моря в пределах Черноморской городской громады зафиксировано загрязнение неизвестным веществом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в Facebook.
Инспекторы провели обследование береговой линии и обнаружили признаки распространения загрязняющего вещества как на побережье, так и в воде.
Выявленное загрязнение и его масштабы
По данным экологов, вдоль берега зафиксированы стойкие пятна серого цвета со специфическим запахом, напоминающим подсолнечное масло. Общая протяженность загрязненного участка составляет около 350 метров.
Кроме того, в прибрежной акватории обнаружена тонкая серая пленка, что может свидетельствовать о распространении вещества в водной среде.
"Для установления характера загрязнения отобраны пробы морской воды, которые переданы в лабораторию", — отметили в экоинспекции.
- Ранее мы сообщали, что после российского обстрела Днестровской ГЭС зафиксирована утечка технических масел. Загрязнение уже распространилось вниз по течению, пересекая границу с Молдовой.
