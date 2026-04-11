Україна збільшує площі під соняшником і ріпаком, скорочуючи посіви сої

Україна у 2026/27 маркетинговому році планує збільшити площі під соняшником і ріпаком за рахунок скорочення посівів сої, однак загальна площа під олійними культурами, за умови сприятливої погоди навесні, залишиться стабільною.

Про це повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на звіт FAS USDA.

У щорічному огляді прогнозується, що виробництво соняшнику зросте до 12,8 млн тонн (+16% у річному вимірі), ріпаку ‒ до 4 млн тонн (+25%), тоді як виробництво сої знизиться до 4,7 млн тонн (−5%).

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Загальна площа під олійними культурами у 2026/27 МР очікується на рівні 8,6 млн га, що відповідає середньому показнику за п’ять років. За даними Державної служби статистики України, вже засіяно 1,3 млн га озимого ріпаку ‒ це на 11% більше, ніж торік.

Розподіл решти площ між ярими культурами передбачає зростання соняшнику до 5,4 млн га (+6%) і скорочення сої до 1,8 млн га (−11%).

Щодо експорту, прогнозується, що постачання соняшникового насіння знизиться до 30 тис. тонн (−14%), сої ‒ до 1,7 млн тонн (−15%), а ріпаку ‒ до 2 млн тонн (−5%).

У FAS зазначають, що експортне мито на сою і ріпак, надлишкові переробні потужності та дефіцит насіння соняшнику сприяли зростанню переробки цих культур у 2025/26 МР. Очікується, що ця тенденція збережеться і в 2026/27 МР.

Потужності переробки в Україні оцінюються приблизно в 20 млн тонн на рік, включно з великими підприємствами та малими цехами холодного віджиму.

У 2026/27 МР переробка соняшнику зросте до 12,7 млн тонн (+1,7 млн тонн), сої знизиться до 3 млн тонн (−100 тис. тонн), а ріпаку збільшиться до 2 млн тонн (+900 тис. тонн).

Виробництво соняшникової олії прогнозується на рівні 5,5 млн тонн (+15%), соєвої ‒ 551 тис. тонн (−3%), ріпакової ‒ 820 тис. тонн (+25%).

Україна залишатиметься найбільшим світовим експортером соняшникової олії. У 2026/27 МР експорт очікується на рівні 5 млн тонн (+500 тис. тонн). Постачання ріпакової олії може зрости до 825 тис. тонн (+84%), тоді як соєвої ‒ знизитися до 550 тис. тонн (−4%).

Основним ринком збуту українських олій і олійних культур залишатиметься Європейський Союз. Водночас внутрішнє споживання рослинних олій скорочується через зменшення населення на тлі тривалої війни, яка триває вже четвертий рік.

Нагадаємо, на внутрішньому ринку України фіксується стрімке зростання цін на соняшник, яке випереджає подорожчання соняшникової олії. Це, своєю чергою, призводить до зниження маржинальності переробки.

За останній тиждень березня котирування на соняшник (CPT, переробка) зросли приблизно на $6 і досягли рівня $709 за тонну. Водночас ціни на соняшникову олію демонструють меншу реакцію на світові ринкові тенденції та не показують аналогічного темпу зростання.