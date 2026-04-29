Рашисты массированно атаковали дронами юг Одесчины: ранены 2 человека, разрушена больница. ФОТОрепортаж
В ночь на среду, 29 апреля 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар ударными дронами по югу Одесской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Есть разрушения и раненые
По данным ОГА, в результате массированной вражеской атаки значительным разрушениям подверглись больница и жилые дома, возник пожар в заповеднике. К сожалению, пострадали два человека: 47-летний мужчина и 56-летняя женщина. Женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Удар по больнице
"В результате попадания ударного БПЛА повреждена районная больница. Полностью разрушено приемное отделение. Значительные повреждения получили терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения, а также кабинеты УЗИ, рентгена и другие. К счастью, пострадавших нет. На момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии. Сейчас пациенты переведены в другое отделение", — говорится в сообщении.
Горел заповедник
Также зафиксирован пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.
На местах происшествий работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления страны-агрессора против гражданского населения Одесской области.
Вся русня повинна перестати спати та відчувати спокій.
Винищувати тільки кацапських військових - це гра в піддавки на користь путіна.