Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину
942 2

Рашисты массированно атаковали дронами юг Одесчины: ранены 2 человека, разрушена больница. ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 29 апреля 2026 года, войска РФ нанесли массированный удар ударными дронами по югу Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Есть разрушения и раненые

По данным ОГА, в результате массированной вражеской атаки значительным разрушениям подверглись больница и жилые дома, возник пожар в заповеднике. К сожалению, пострадали два человека: 47-летний мужчина и 56-летняя женщина. Женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Удар по больнице 

"В результате попадания ударного БПЛА повреждена районная больница. Полностью разрушено приемное отделение. Значительные повреждения получили терапевтическое, кардиологическое и хирургическое отделения, а также кабинеты УЗИ, рентгена и другие. К счастью, пострадавших нет. На момент атаки медицинский персонал и пациенты находились в укрытии. Сейчас пациенты переведены в другое отделение", — говорится в сообщении.

Горел заповедник

Также зафиксирован пожар на территории Дунайского биосферного заповедника.

На местах происшествий работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления страны-агрессора против гражданского населения Одесской области.

Обстрел Одесской области
Обов'язково необхідно в рашкі знищувати лікарні, школи, різні торгівельні центри тощо.
Вся русня повинна перестати спати та відчувати спокій.
Винищувати тільки кацапських військових - це гра в піддавки на користь путіна.
29.04.2026 09:55 Ответить
Когда россия захватила Крым я сразу понял что он ей нужен как плацдарм. И многие украинцы это поняли моментально. Но многие так и не поняли. Интересно почему так.
29.04.2026 10:22 Ответить
 
 