Рашисти масовано атакували дронами південь Одещини: поранено двох людей, зруйновано лікарню. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 29 квітня 2026 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами південь Одещини.

Про це повдіомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Є руйнування та поранені

За даними ОВА, внаслідок масованої ворожої атаки зазнали значних руйнувань лікарня та житлові будинки, виникла пожежа у заповіднику. На жаль, постраждало двоє людей: 47-річний чоловік та 56-річна жінка. Жінку госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями, її стан лікарі оцінюють як важкий.

Удар по лікарні

"Внаслідок влучання ударного БпЛА пошкоджено районну лікарню. Повністю зруйновано приймальне відділення. Значних пошкоджень зазнали терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, а також кабінети УЗД, ренген та інші. На щастя, постраждалих немає. На момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті. Наразі пацієнти переведені в інше відділення", - йдеться у повідомленні.

Горів заповідник

Зафіксовано також пожежу на території Дунайського біосферного заповідника.

На місцях подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти цивільного населення Одещини.

















