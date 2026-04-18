РФ намагається зірвати роботу українського морського коридору, - Кулеба про удари по портах. ВІДЕО+ФОТО

Ворог продовжує цілеспрямовано бити по українській портовій інфраструктурі та логістиці.

Про це віцепрем'єр-міністр із відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака на Одещину

Він нагадує, що цієї ночі Росія атакувала ударними БпЛА порт на Одещині.

"Внаслідок атаки постраждав водій вантажного автомобіля - чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому надали на місці", - уточнив міністр.

Пошкоджено склади, вантажний транспорт, будівлю, загорілися автобуси.

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На території портового оператора пошкоджено силоси з кукурудзою, виникла пожежа. На місцях працюють підрозділи рятувальників.





Які цілі РФ?

За словами Кулеби, Росія системно атакує порти, експортну інфраструктуру та цивільну логістику, намагаючись зірвати роботу українського морського коридору, вплинути на економіку та глобальну продовольчу безпеку.

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