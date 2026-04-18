РФ пытается сорвать работу украинского морского коридора, - Кулеба о ударах по портам

Враг продолжает целенаправленно наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и логистике.

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Атака на Одесскую область

Он напоминает, что этой ночью Россия атаковала ударными БПЛА порт в Одесской области.

"В результате атаки пострадал водитель грузового автомобиля - мужчина получил ранения, медицинскую помощь ему оказали на месте", - уточнил министр.

Повреждены склады, грузовой транспорт, здание, загорелись автобусы.

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На территории портового оператора повреждены силосы с кукурузой, возник пожар. На местах работают подразделения спасателей.





Каковы цели РФ?

По словам Кулебы, Россия системно атакует порты, экспортную инфраструктуру и гражданскую логистику, пытаясь сорвать работу украинского морского коридора, повлиять на экономику и глобальную продовольственную безопасность.

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