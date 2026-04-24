Удар по Одессе: РФ атаковала торговое судно

Атака на судно у Одессы: РФ попала в гражданский балкер

В ночь на 24 апреля российские дроны поразили гражданское торговое судно под иностранным флагом, которое направлялось в Одессу для погрузки зерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили вМинистерстве развития общин и территорийиАдминистрации морских портов.

Речь идет о балкере под флагом Сент-Китс и Невис. На борту возник пожар и вышла из строя навигационная система – возгорание ликвидировали силами экипажа.

Для сопровождения судна был направлен катер. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Что предшествовало?

Ночью российские дроны массированно атаковали Одессу. В результате удара погибли два человека, еще 14 пострадали, фиксируются значительные разрушения жилых домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ применяет рекордное количество "Шахедов" для атак на Одессу, - Плетенчук

Там біля Новоросійська накопичилась купа пустих танкерів в черзі під завантаження. Для БЕКв це легка здобич.
24.04.2026 09:08 Ответить
а король Сен-Кіттса та Невіса нехоче висловитися?
24.04.2026 10:41 Ответить
 
 