Удар по Одессе: РФ атаковала торговое судно
В ночь на 24 апреля российские дроны поразили гражданское торговое судно под иностранным флагом, которое направлялось в Одессу для погрузки зерна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили вМинистерстве развития общин и территорийиАдминистрации морских портов.
Речь идет о балкере под флагом Сент-Китс и Невис. На борту возник пожар и вышла из строя навигационная система – возгорание ликвидировали силами экипажа.
Для сопровождения судна был направлен катер. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Что предшествовало?
Ночью российские дроны массированно атаковали Одессу. В результате удара погибли два человека, еще 14 пострадали, фиксируются значительные разрушения жилых домов.
Urs
alexey prus
