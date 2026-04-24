Удар по Одесі: РФ атакувала торгове судно

УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9610 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Одещини
1 173 2

Атака на судно біля Одеси: РФ влучила в цивільний балкер

У ніч проти 24 квітня російські дрони влучили у цивільне торгове судно під іноземним прапором, яке прямувало до Одеси для завантаження зернових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій та  Адміністрації морських портів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

йдеться про балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система – займання ліквідовували силами екіпажу.

Для супроводу судна було направлено катер. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Що передувало?

Вночі російські дрони масовано атакували Одесу. Внаслідок удару загинули дві людини, ще 14 постраждали, фіксуються значні руйнування житлових будинків.

Автор: 

обстріл Одеса Одеська область порт Одеський район
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там біля Новоросійська накопичилась купа пустих танкерів в черзі під завантаження. Для БЕКв це легка здобич.
показати весь коментар
24.04.2026 09:08 Відповісти
а король Сен-Кіттса та Невіса нехоче висловитися?
показати весь коментар
24.04.2026 10:41 Відповісти
 
 