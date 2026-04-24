Удар по Одесі: РФ атакувала торгове судно
У ніч проти 24 квітня російські дрони влучили у цивільне торгове судно під іноземним прапором, яке прямувало до Одеси для завантаження зернових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій та Адміністрації морських портів.
йдеться про балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа та вийшла з ладу навігаційна система – займання ліквідовували силами екіпажу.
Для супроводу судна було направлено катер. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Що передувало?
Вночі російські дрони масовано атакували Одесу. Внаслідок удару загинули дві людини, ще 14 постраждали, фіксуються значні руйнування житлових будинків.
Urs
alexey prus
