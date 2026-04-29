УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8707 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
533 2

Росіяни майже 90 разів вдарили по Дніпропетровщині: дві людини загинули й одну поранено

Упродовж дня 29 квітня російські війська майже 90 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, ракетою та артилерією, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Дніпровський район

  • У Дніпрі внаслідок ворожих ударів пошкоджено підприємство.
  • У Любимівській громаді понівечені дачні будинки й машини. Загинула жінка. У важкому стані до лікарні доправлений 72-річний чоловік.

Також дивіться: Антидроновий захист: 150 кілометрів доріг вже накрили сітками на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Нікопольський район

На Нікопольщині били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській і Покровській громадах.

Понівечені підприємства, адмінбудівлі, лікарня, ліцей, коледж, поштове відділення, магазин, багатоквартирні, приватні будинки й автомобілі.

Через російські атаки одна людина загинула.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю в Марганці. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

На Синельниківщині противник атакував Покровську і Миколаївську громади. Пошкоджені підприємство та інфраструктура.

Криворізький район

Цілив ворог й по Зеленодольській і Грушівській громадах, що на Криворіжжі. Там понівечені інфраструктура та приватний будинок.

Читайте: Окупанти майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, ще 11 людей поранені

Кам'янський район

Атакували росіяни і Кам'янське.

Автор: 

Дніпро (3485) обстріл (33685) Дніпропетровська область (4940) Дніпровський район (337) Кам’янський район (28) Криворізький район (357) Нікопольський район (732) Синельниківський район (513)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Товариство, вдаряють молотком по цвяху! А кацапи обстрілюють
показати весь коментар
29.04.2026 19:26 Відповісти
Рашиські варвари не припиняють терор проти мирного населення ,будь проклята фашиська росія.
показати весь коментар
29.04.2026 19:32 Відповісти
 
 