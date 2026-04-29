Росіяни майже 90 разів вдарили по Дніпропетровщині: дві людини загинули й одну поранено

Упродовж дня 29 квітня російські війська майже 90 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, ракетою та артилерією, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Дніпровський район

У Дніпрі внаслідок ворожих ударів пошкоджено підприємство.

У Любимівській громаді понівечені дачні будинки й машини. Загинула жінка. У важкому стані до лікарні доправлений 72-річний чоловік.

Також дивіться: Антидроновий захист: 150 кілометрів доріг вже накрили сітками на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Нікопольський район

На Нікопольщині били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській і Покровській громадах.

Понівечені підприємства, адмінбудівлі, лікарня, ліцей, коледж, поштове відділення, магазин, багатоквартирні, приватні будинки й автомобілі.

Через російські атаки одна людина загинула.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю в Марганці. ФОТОрепортаж

Синельниківський район

На Синельниківщині противник атакував Покровську і Миколаївську громади. Пошкоджені підприємство та інфраструктура.

Криворізький район

Цілив ворог й по Зеленодольській і Грушівській громадах, що на Криворіжжі. Там понівечені інфраструктура та приватний будинок.

Читайте: Окупанти майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, ще 11 людей поранені

Кам'янський район

Атакували росіяни і Кам'янське.