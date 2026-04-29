Росіяни майже 90 разів вдарили по Дніпропетровщині: дві людини загинули й одну поранено
Упродовж дня 29 квітня російські війська майже 90 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, ракетою та артилерією, унаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Дніпровський район
- У Дніпрі внаслідок ворожих ударів пошкоджено підприємство.
- У Любимівській громаді понівечені дачні будинки й машини. Загинула жінка. У важкому стані до лікарні доправлений 72-річний чоловік.
Нікопольський район
На Нікопольщині били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській і Покровській громадах.
Понівечені підприємства, адмінбудівлі, лікарня, ліцей, коледж, поштове відділення, магазин, багатоквартирні, приватні будинки й автомобілі.
Через російські атаки одна людина загинула.
Синельниківський район
На Синельниківщині противник атакував Покровську і Миколаївську громади. Пошкоджені підприємство та інфраструктура.
Криворізький район
Цілив ворог й по Зеленодольській і Грушівській громадах, що на Криворіжжі. Там понівечені інфраструктура та приватний будинок.
Кам'янський район
Атакували росіяни і Кам'янське.
