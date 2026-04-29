Россияне почти 90 раз нанесли удары по Днепропетровщине: два человека погибли и один ранен

В течение дня 29 апреля российские войска почти 90 раз атаковали пять районов Днепропетровской области с помощью беспилотников, ракет и артиллерии, вследствие чего есть погибшие.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Днепровский район

В Днепре вследствие вражеских ударов повреждено предприятие.

В Любимовской громаде повреждены дачные дома и автомобили. Погибла женщина. В тяжелом состоянии в больницу доставлен 72-летний мужчина.

Смотрите также: Антидроновая защита: 150 километров дорог уже накрыли сетками в Днепропетровской области. ВИДЕО

Никопольский район

В Никопольском районе наносились удары по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской и Покровской громадам.

Разрушены предприятия, административные здания, больница, лицей, колледж, почтовое отделение, магазин, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

Вследствие российских атак погиб один человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне трижды обстреляли пожарно-спасательный автомобиль в Марганце. ФОТОрепортаж

Синельниковский район

В Синельниковском районе противник атаковал Покровскую и Николаевскую громады. Повреждены предприятия и инфраструктура.

Криворожский район

Враг обстрелял также Зеленодольскую и Грушевскую громады в Криворожском районе. Там повреждены инфраструктура и частный дом.

Читайте: Оккупанты почти 50 раз атаковали Днепропетровскую область: двое погибших, еще 11 человек ранены

Каменский район

Россияне атаковали и Каменское.