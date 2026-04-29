Россияне почти 90 раз нанесли удары по Днепропетровщине: два человека погибли и один ранен
В течение дня 29 апреля российские войска почти 90 раз атаковали пять районов Днепропетровской области с помощью беспилотников, ракет и артиллерии, вследствие чего есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Днепровский район
- В Днепре вследствие вражеских ударов повреждено предприятие.
- В Любимовской громаде повреждены дачные дома и автомобили. Погибла женщина. В тяжелом состоянии в больницу доставлен 72-летний мужчина.
Никопольский район
В Никопольском районе наносились удары по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской и Покровской громадам.
Разрушены предприятия, административные здания, больница, лицей, колледж, почтовое отделение, магазин, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.
Вследствие российских атак погиб один человек.
Синельниковский район
В Синельниковском районе противник атаковал Покровскую и Николаевскую громады. Повреждены предприятия и инфраструктура.
Криворожский район
Враг обстрелял также Зеленодольскую и Грушевскую громады в Криворожском районе. Там повреждены инфраструктура и частный дом.
Каменский район
Россияне атаковали и Каменское.
