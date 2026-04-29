Россияне трижды ударили по пожарно-спасательному автомобилю в Марганце. ФОТОрепортаж
В Марганце в Никопольском районе Днепропетровской области российские войска трижды обстреляли пожарно-спасательный автомобиль.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, спасатели как раз направлялись на вызов после предыдущей атаки РФ по одному из объектов города. В этот момент оккупанты целенаправленно открыли огонь по автомобилю спасателей.
К счастью, личный состав не пострадал.
Последствия атаки
