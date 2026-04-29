РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8685 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины Атака на спасателей
617 0

Россияне трижды ударили по пожарно-спасательному автомобилю в Марганце. ФОТОрепортаж

В Марганце в Никопольском районе Днепропетровской области российские войска трижды обстреляли пожарно-спасательный автомобиль.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Как отмечается, спасатели как раз направлялись на вызов после предыдущей атаки РФ по одному из объектов города. В этот момент оккупанты целенаправленно открыли огонь по автомобилю спасателей.

К счастью, личный состав не пострадал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские войска атаковали беспилотниками спасателей в Марганце. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Последствия атаки

Россияне нанесли удар по автомобилю спасателей в Марганце
Читайте также: Оккупанты почти 50 раз атаковали Днепропетровщину: двое погибших, еще 11 человек ранены

Автор: 

Марганец (96) обстрел (32329) ГСЧС (5174) Днепропетровская область (5118) Никопольский район (729)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 